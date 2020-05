Cassa integrazione con anticipo del 40% entro un massimo di 15 giorni, lo prevede il nuovo decreto legge Rilancio. La cassa integrazione è legata all’emergenza da Covid-19, nella prima fase ha previsto nove settimane, prorogate altre nove settimane nel nuovo decreto ma con un meccanismo diverso.

Cassa integrazione: anticipo del 40%

Potranno accedere alla cassa integrazione anche tutti coloro che in precedenza erano stati esclusi (aziende con meno di 5 dipendenti), per loro era stata ripristinata la cassa in deroga con un codice ad hoc “Covid”.

Le nove settimane già approvate nel decreto legge “Cura Italia” , fino a ieri non avevano bisogno dell’esame congiunto azienda-sindacato, necessario per gli ammortizzatori sociali. Questo passaggio nella prima fase è stato bloccato, nella seconda fase che prevede il prolungamento di ulteriori nove settimane, sarà introdotto.

Nove settimane aggiuntive con un meccanismo diverso 5 + 4

Le nove settimane aggiuntive saranno divise in due blocchi: le prime cinque settimane potranno essere consecutive a quelle della prima fase; le altre quattro settimane per poterne fruire bisognerà rifare la domanda e saranno concesse sono il caso di necessità.

Il meccanismo di cinque settimane subito e quattro dopo inviando la richiesta, è stato predisposto per evitare che i fondi siano impegnati subito e quindi finiscano già dalle prime istanze. Inoltre, il decreto legge “Rilancio” prevede una procedura semplificata che permette l’accesso facilmente.

Acconto del 40% subito

Nel nuovo decreto si ricorre ai ripari per il ritardo inaccettabile dei tempi troppo lungi della cassa integrazione in deroga. Viene previsto che la richiesta della cassa integrazione in deroga dovrà pervenire direttamente all’Inps senza il passaggio alla Regione.

L’Inps, inoltre, anticiperà subito il 40% della somma richiesta prima che l’iter burocratico sia completato, questa misura permette di poter anticipare al lavoratore immediatamente una parte dei soldi che spettano e poi la restante parte a termine dell’iter burocratico.

