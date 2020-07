Cassa integrazione, arrivano continue lamentele da parte dei lettori che non ricevono il sussidio per la sospensione dell’attività lavorativa. L’Inps, in questi giorni, dopo il decreto legge “Rilancio” ha emanato una circolare con chiarimenti sull’erogazione della cassa integrazione Covdi-19, e inoltre, sempre nella circolare definisce le modalità di pagamento.

Cassa integrazione: circolare Inps n. 84/2020

L’iter burocratico della cassa integrazione ha bloccato molti aventi diritto. In effetti l’Inps riconoscerà un’ulteriore proroga a tutti i lavoratori la cui attività sia ridotta o sospesa per effetto emergenza da Covid-19. La proroga si protrae per un massimo di diciotto settimane. Inoltre, L’Inps nella circolare chiarisce che bisogna usufruire della proroga necessariamente entro il 31 agosto 2020. I datori di lavoro potranno utilizzare la cassa integrazione per ulteriore quattro settimane per il periodo intercorrente tra il 1° settembre al 31 ottobre. Per questo nuovo periodo bisogna inviare una nuova istanza.

Inoltre, le aziende che risiedono nella zona rossa, l’intervento della sospensione dal lavoro per cassa integrazione Covid e ordinaria, è rafforzato da ulteriori tredici settimane, autorizzando in tutto 27 settimane.

Cisoa per i dipendenti delle aziende agricole

Le disposizioni sono diverse per i lavoratori di aziende agricole, che affrontano giorno dopo giorno la crisi del settore economico dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19. La Cisoa sarà accessibile fino a novanta giorni di integrazione salariale per i lavoratori del settore agricolo. Questa misura sarà valida anche per i lavoratori che non hanno maturato i requisiti di anzianità lavorativa prevista dalla normativa.

La circolare Inps oltre a chiarire alcuni aspetti fondamentali per la cassa integrazione guadagni, mette a fuoco anche gli innumerevoli errori formati e trattamenti errati che hanno bloccato le pratiche di molte lavoratori, di conseguenza non sono state erogate l’indennità. Sono oltre 150mila richieste di Cig – Cigo che non sono state erogate e attendono il benestare dell’Inps.

Quando arrivano i soldi?

L’Inps con la circolare in oggetto, ha predisposto la possibilità per i datori di lavoro di correggere gli errori in modo da poter erogare il prima possibile le dovute spettanze. L’ente invita i datori di lavoro a collegarsi alla propria aria personale del portale Inps e procedere con le rettifiche, al fine di accreditare gli importi dovuti ai lavoratori sul conto corrente comunicato in sede di domanda.

