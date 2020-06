Cassa integrazione e bonus 600 euro, al via i controlli dell’ispettorato del lavoro dopo il periodo di sospensione delle attività per coronovirus. Con la fase 2 partono i controlli sulla legittimità della fruizione degli ammortizzatori sociali e degli assegni ordinari corrisposti in base all’art. 68 del Dl numero 34/2020 denominato “decreto rilancio”, la verifica sarà completa e investirà aziende e lavoratori interessati.

Cassa integrazione: controlli dell’ispettorato

L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha pubblicato la circolare numero 532/2000 del 12 giugno in cui comunica la programmazione della vigilanza presso il ministero del Lavoro.

La collaborazione tra Inps e Inl permetterà di fornire tutti i dati che hanno permesso l’erogazione degli ammortizzatori sociali con causale specifica “Covid-19”.

Gli accertamenti sono previsti con urgenza e la commissione regionale avrà cura di effettuare tutti i controlli sempre finalizzati a verificare il corretto utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e assegni ordinari), portando alla luce fenomeni elusivi o fraudolenti.

Aziende interessate ai controlli

L’Inps fornirà all’ente un elenco delle aziende soggette al controllo, che hanno fatto richiesta delle varie tipologie di cassa integrazione: in deroga, ordinaria, fondo integrazione salariale (FIS), indennità di sostegno al reddito presentate dagli stessi lavoratori.

La programmazione sui controlli pone maggiore attenzione nei riguardi di:

aziende operanti nei settori che hanno subito interruzioni o limitazioni dai vari decreti per emergenza Covid-19;

aziende che hanno ricorso alla cassa integrazione e hanno presentato domanda di iscrizione, proceduto ad assunzioni, ripresa dell’attività, modiche dei contratti di lavoro (inquadramento, livello, ecc.);

aziende che hanno richiesto l’intervento degli ammortizzatori sociali anche collocando i lavoratori in smart working;

aziende che non hanno comunicato all’ente la ripresa parziale o totale dell’attività lavorativa.

Queste sono solo alcune delle tipologie di aziende che saranno inserite nella lista nera dell’Inps.

Il controllo per i lavoratori sarà indirizzato verso coloro che hanno fruito dell’indennità di sostegno al reddito “bonus 600 euro“, con particolare attenzione per il settore stagionale del turismo, stabilimenti balneari, lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coloni e mezzadri, coltivatori diretti, ecc.).

È possibile leggere qui: Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 532 del 12 giugno 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube