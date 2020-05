Anticipo cassa integrazione con accredito diretto sul conto corrente direttamente dalla banca per poi recuperare l’importo con l’accredito dell’Inps sul conto del lavoratore. Questa misura è stata messa in atto per dare liquidità ai lavori e non aspettare i tempi burocratici dell’Inps. Purtroppo, l’anticipo sembra non funzionare correttamente e le banche chiedono il modello SR41 che l’Inps rilascia dopo tutta l’istruttoria della pratica. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo rispondendo ad un nostro lettore.

Cassa integrazione e modello SR41: cosa sta succedendo?

Buonasera,

mia figlia ha richiesto l’ anticipo della Cassa integrazione alla sua banca Unicredit spedendo tutti i documenti richiesti tranne il modello SR41 che il datore di lavoro non le ha ancora inviato.

Unicredit ha risposto che per lo svolgimento della pratica è obbligatorio avere questo modello in quanto si tratta di una richiesta FIS e non di Cassa integrazione in deroga?

È corretta questa interpretazione alla luce della circolare ABI del 23 aprile 2020?

Grazie per la cortese risposta.

Cordiali saluti

A cercare di risolvere questo problema l’ABI ha pubblicato una circolare il 23 aprile 2020, per velocizzare l’accredito delle somme di dovute nel periodo di cassa integrazione direttamente dalla banca come anticipo per poi recuperarle con l’accredito da parte dell’Inps sul conto corrente del lavoratore. Per evitare tempi lunghi con il rilascio del modello SR41 da parte dell’ente, l’ABI ha chiarito che il lavoratore non è obbligato a presentare il modello SR41 ma può presentare in sostituzione una semplice dichiarazione contenente l’impegno ad indicare nel modello SR41 i dati di accredito diretto sul conto corrente del lavoratore. Il problema però non si risolve per la richiesta FIS, in quanto sembra che sia rimasto fermo la richiesta del modello SR41.

Un lettore ci ha comunicato che ha risolto il problema con la sua banca mettendo in contatto il datore di lavoro e la banca, quest’ultimo ha dovuto inviare a mezzo pec una dichiarazione di responsabilità.

