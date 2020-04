Cassa integrazione per coronavirus: perchè il bonifico non è arrivato?

È posticipato l’anticipo del pagamento della cassa integrazione ai lavoratori da parte delle banche. A precisarlo una circolare dell’’Abi diffusa qualche giorno fa, contenente anche l’elenco delle banche e istituti di credito che hanno aderito all’accordo per l’anticipazione degli ammortizzatori ai lavoratori. Nella circolare viene chiarito che in questi giorni sono stati eseguiti gli accrediti per le mensilità di febbraio e marzo; nei primi di maggio quelli per aprile e nei primi di giugno quelli del mese di maggio.

Cassa integrazione: anticipo da parte della banca

Il dipendente che è stato sospeso dall’attività lavorativa per cassa integrazione Covid-19, cassa integrazione ordinaria o da assegno erogato dal Fondo d’integrazione salariale, può chiedere l’anticipo della prestazione alla banca. A prevederlo la convezione sottoscritta lo scorso 30 marzo dal Governo, parti sociali e Abi.

La convenzione è stata stipulata per permettere ai lavoratori di ricevere tempestivamente l’importo forfettario complessivo di 1.400 euro.

Questo vale è stato determinato in modo forfettario sulla base di 9 settimane di CIGO a zero ore, ed è ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore oppure a fronte di contratto a tempo parziale.

Il dipendente, tramite l’elenco delle banche trasmesso dall’Albi può scegliere una delle banche aderenti e presentare la richiesta di anticipazione.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai dipendenti i dati della dichiarazione per avviare la richiesta alla banca.

Elenco delle banche aderenti e moduli per l’anticipo

