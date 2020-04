Per combattere la crisi subentrata con l’emergenza Coronavirus il governo ha stabilito nove settimane di cassa integrazione anche per tutte le aziende anche per quelle che hanno un solo dipendente, senza oneri a carico delle imprese. Il dipendente ha l’obbligo della sospensione lavorativa o deve riprendere l’attività lavorativa? Rispondiamo a questa domanda

Obbligo della cassa integrazione?

Un lettore a cui già avevamo risposto sulla cassa integrazione e il congedo legge 151 per assistere il familiare con disabilità, ci chiede: La ringrazio molto per la risposta come sempre molto esauriente, a questo punto volevo però chiedere se l’azienda è obbligata a concedermi la CIGO visto che non ho alternative valide in questo momento oppure sono costretto a lavorare alla ripresa dell’attività che potrebbe essere già la settimana entrante e se la retribuzione è la medesima sia che vada al lavoro o che mi venga concessa la possibilità di seguire la mamma ancora qualche settimana.

Grazie

Nove settimane di CIGO

La cassa integrazione di nove settimane per Covid-19 è una misura su domande delle aziende costrette a bloccare o ridurre l’attività per l’emergenza coronavirus. Il periodo dovrà essere compreso dal 23 febbraio al 31 agosto considerando le nove settimane e non oltre.

La decisione di inoltrare o meno la domanda dipende esclusivamente dall’azienda, è il pagamento del periodo soggetto a cassa integrazione può avvenire in due modalità: direttamente con accredito dall’Inps oppure anticipato dal datore di lavoro che poi potrà procedere alla compensazione.

Quindi, il datore di lavoro non è obbligato a sospendere il lavoratore se non ritiene di farlo. Se l’azienda la settimana prossima riprende l’attività lavorativa e richiama a lavoro i lavoratori, lei è obbligato a tornare al lavoro.

Per assistere sua madre può fare richiesta dei permessi legge 104, va ricordato che oltre i tre giorni mensili, il lavoratore che assiste un familiare ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 può fruire di un’estensione di 12 giornate complessive da fruire nei mesi di marzo ed aprile.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube