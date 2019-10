Catene da neve, dal 15 novembre scatta l’obbligo

Dal 15 novembre prossimo scatta l’obbligo, su alcuni tratti stradali e autostradali di tutto il territorio nazionale, di munirsi a bordo della propria autovettura, di dispositivi invernali, e cioè o catene da neve o pneumatici invernali. Il nuovo codice della strada indica che l’ente proprietario della strada, con un’ordinanza, decida l’uso della catene o pneumatici su quel tratto. Per chi monta le catene da neve, deve assicurarsi che siano compatibili con gli pneumatici.

Come si montano le catene da neve: casa fare

Ci si può trovare a volta in situazione di emergenza, e montare le catene da neve sulla propria auto non è una situazione che capita spesso, ma con calma può essere realizzata da chiunque.

La prima cosa da fare è necessario controllare i codici riportati sul kit di montaggio delle catene e confrontarlo con quello che c’è scritto sullo pneumatico.

Le catene vanno montate sulle ruote motrici, che possono essere anteriori o posteriori, dipende dalla vettura. Prima di montarle, distendetele bene sul terreno di fronte alla ruota da applicare, poi bisogna passarle dietro la ruota il grande anello che fa da struttura, successivamente bisogna avvolgere la ruota.

In seguito bisogna chiudere i ganci mettendo in tensione le catene in modo che aderiscono alla ruota. Una volta montate, fate un breve tratto di strada lentamente e controllate se tutto è andato bene, un mal montaggio, può creare danni alla vettura, come rottura di giunti, semiassi, braccetti.

Fate attenzione a scegliere una catena omologata per garantirvi una maggiore sicurezza, il simbolo che contraddistingue quelle omologate sono: UNI 11313 o O-norm V-5117 per le catene prodotte all’estero.

Attenzione alla velocità, il codice della strada è chiaro, con le catene da neve montate il limite di velocità è fissato a 50km/h. Una catena omologata può percorrere su strada asciutta e senza neve fino a 120 chilometri senza rompersi.

