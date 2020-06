CATL assicura che le batterie da milioni di chilometri sono già pronte

La gara per la batteria da un milione di chilometri si è conclusa con l’annuncio di CATL, il più grande produttore di batterie al mondo. Bene, le recenti dichiarazioni del suo CEO hanno confermato che la società cinese è già riuscita a sviluppare batterie di questo tipo e che queste sono pronte per essere messe in produzione. Queste sono le stesse batterie rivoluzionarie che Tesla dovrebbe annunciare, sebbene il ruolo del produttore californiano con lo sviluppo di queste batterie non sia del tutto chiaro. Allo stesso tempo, Tesla ha finanziato numerosi studi indipendenti relativi a nuovi sistemi di batterie. Si ritiene che questi studi siano collegati a questa tecnologia, oltre alle batterie con una percentuale minima di minerali rari, come il cobalto.

CATL annuncia che la sua batteria da un milione di chilometri è già pronta

Questa dunque è una nuova tecnologia che renderà le batterie molto più durevoli. Le batterie agli ioni di litio convenzionali consentono solo circa 3000 cicli di carica, il che significa circa 250.000 chilometri di chilometraggio. Le nuove batterie di un milione (o più) chilometri saranno in grado di supportare chilometri superiori a 1 milione di miglia (1,6 milioni di km). Ciò significherebbe che potrebbero essere utilizzati una volta terminata la vita utile del veicolo e che potrebbero essere riciclati per altri usi. Con tutti i vantaggi economici e ambientali che ciò comporta.

Secondo Zeng Yuqun, CEO di Comtemporary Amperex Technology Ltd (CATL), le sue nuove batterie sono in grado di superare i 2 milioni di km o 1,24 milioni di miglia . E la cosa più curiosa è il suo prezzo, perché nonostante siano più robuste e durevoli sono solo il 10% più costosi di quelli attuali.

CATL attualmente produce batterie per più produttori, come Mercedes, Toyota, Honda, Volkswagen , Volvo o BMW, oltre a numerosi produttori cinesi. Tuttavia, il marchio che ha avuto più titoli di recente con CATL è stato Tesla e non solo per il suo recente accordo commerciale, ma anche per il possibile coinvolgimento dell’azienda cinese nell’arrivo di questa nuova tecnologia nel catalogo del produttore californiano.

Ti potrebbe interessare: Porsche sta sviluppando batterie migliorate per Taycan

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube