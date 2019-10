Cedolare secca: come si calcola l’importo da pagare, rate e scadenze

Appartamento in fitto con cedolare secca, un lettore ci chiede: Come si calcola l’importo da pagare (avendo un appartamento in affitto regime cedolare secca) su un canone annuale ad esempio di euro 3.600,00 Analizziamo il calcolo, le rate e le scadenze anche in base alle ultime novità.

Cedolare secca e tipologie di contratto

La cedolare secca si divide in due tipologie di contratto di affitto: libero e concordato. Nello specifico:

si applica la percentuale del 21 per cento per i contratti di locazione a canone “libero” di immobili abitativi;

si applica la percentuale del 10 per cento per i contratti di locazione a canone “concordato” di immobili abitativi.

Il contratto concordato è un tipo particolare si contratte prestabilito secondo importi concordati dalle organizzazioni rappresentative delle parti ed è valido solo se stipulato attraverso l’apposito modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Se si opta per la cedolare secca non vanno pagato le tasse di registrazione contratto e l’imposta di bollo e registro.

L’imposta sostitutiva segue le stesse regole: scadenza e modalità (saldo e acconto) dell’Irpef.

Cambia solo la misura dell’acconto che è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

Scadenze e percentuali

Inoltre, il pagamento dell’acconto (dovuto se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro) va effettuato:

in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro

in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:

– la prima, del 40% (del 95%), entro il 30 giugno

– la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.

– la prima, del 40% (del 95%), entro il 30 giugno – la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre. il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Codice F24 per effettuare il versamento della cedolare secca

I codici da utilizzare nel modello F24 sono:

1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata

1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

La cedolare secca è “compensabile” con le regole ordinarie.

Calcolo della cedolare secca su contratto di locazione di € 3.600

Non conoscendo il tipo di contratto stipulato dal nostro lettore, procediamo a fare entrambi gli esempi di calcolo. Precisiamo che questo è solo un esempio in quanto è necessario indicare, per effettuare un calcolo preciso anche la rendita catastale dell’immobile.

Calcolo su affitti con contratto a canone libero

Canone di locazione annuo € 3.600 per anno d’imposta 2019 con aliquota al 21 per cento:

Cedolare dovuta € 756,00

Acconto dovuto € 718,20

Prima rata € 287,28

Seconda rata € 430,92

Calcolo su affitti con contratto a canone concordato

Canone di locazione annuo € 3.600 per anno d’imposta 2019 con aliquota al 10 per cento:

Cedolare dovuta € 360,00

Acconto dovuto € 342,00

Prima rata € 136,80

Seconda rata € 205,20

Novità 2020

Allo studio l’innalzamento dell’aliquota per gli affitti di canone concordato dal 10 per centro al 12,5 per cento. Sembra che i contratti di affitto a canone libero non siano stati toccati.

