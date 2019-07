La casa di carta 3: Rio piange su Instagram, cosa è successo?

I fan della Casa di Carta sono in fermento quando mancano soltanto 8 giorni al 19 luglio, giorno in cui sarà rilasciata la terza stagione della seguitissima serie. Intanto, però, Miguel Herran, l’attore che interpreta Rio, regala ai fan una parte di se che non tutti conoscevano.

Miguel ha postato su Instagram un video che ha decisamente spiazzato e commosso i suoi fan: nel video il giovane piange e sembra essere inconsolabile. Il video, che cozza contro quelli pubblicati precedentemente in cui è sorridente e sexy, non ha una vera e propria spiegazione.

L’attore ha accompagnato il video con una spiegazione che da adito a diverse interpretazioni in cui dice che senza entrare nei dettagli su quello che gli sta accadendo vuole mostrarsi al suo pubblico senza filtri e bugie.

”Potrei caricare mille foto fighe che ho raccolto per alimentare questa macchina di bugie che è Instagram. Potrei gonfiare il mio ego e riempire il mio vuoto con i ‘mi piace’… però oggi no. Oggi ho deciso di regalarvi una parte sincera di me… non entrerò nei dettagli di ciò che mi succede, perché neanche io lo so. Però sono questo. Senza filtri, senza edulcoranti e senza bugie” scrive Miguel Herran lasciando i fan senza parole.

