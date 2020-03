Per emergenza sanitaria a causa del coronavirus nuove opportunità di lavoro. Infatti Adecco, nota Agenzia di somministrazione lavoro, è alla ricerca di personale sanitario. Le offerte sono aperte per assunzioni immediate negli ospedali . Ecco le figure professionali richieste, le sedi e come candidarsi.

Emergenza coronavirus: cercasi medici, infermieri, OSS, farmacisti

Come sappiamo l’emergenza coronavirus non accenna ad attenuarsi e il carico delle strutture sanitarie continua ad essere un problema, anche perché il personale sanitario è allo stremo. Quindi, Adecco ha avviato una ricerca capillare di personale sanitario tra: medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), farmacisti.

Le risorse devono essere disponibili all’inserimento immediato negli ospedali delle seguenti regioni: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

Saranno assunte con un contratto a tempo determinato, pieno o part time. Il lavoro si svolgerà su tre turni, anche notturni, dal lunedì alla domenica.

Come candidarsi

Gli interessati a questa opportunità di lavoro, possono visionare le offerte di lavoro sul sito di Adecco rispondendo alle candidature per i seguenti profili professionali:

infermieri;

personale medico;

OSS;

farmacisti.

