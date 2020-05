Quando decidiamo di assumere cereali bisogna scegliere quelli che contengono proteine e carboidrati che vanno ad aiutare il nostro benessere, ma vediamo la situazione più in particolare.

Scegliere per il nostro benessere i cereali con carboidrati e proteine

Iniziamo a dire che tutti i cereali hanno proprietà benefiche, contenendo sali minerali, antiossidanti e fibre. Il fatto che non subiscono delle grosse lavorazioni sono facilmente assimilabili per il nostro organismo, non gonfiano e regolano l’attività dell’intestino.

I cereali sono ricchi di vitamine, zinco, fosforo, magnesio e ferro, danno un grande senso di sazietà. I cereali sono consigliati dai dietologi di consumarli per tutta la settimana, variandoli tra loro; ottimi per fare piatti unici e insalate sia in primavera che in estate.

Ormai stanno diventando i protagonisti delle nostre tavole, parliamo di grano saraceno e riso Venere, così da farci assumere carboidrati e proteine. Per chi assume il farro invece può trarre dei grossi benefici per quanto riguarda glicemia e prevenzione a malattie cardiovascolari.

Il riso Venere è un prodotto tutto nostro, nasce in Piemonte, è ricco di fibre, vitamine e sali minerali, viene servito o con un piatto di verdure o con della carne, può rappresentare un pasto completo.

La segale è un frumento, ricca di betacarotene, vitamina A e B, ferro, zinco, calcio, fosforo, magnesio e potassio, un alimento molto completo. Poi abbiamo il mais importato dal Messico, appartiene alla famiglia delle graminacee come orzo, riso e segale.

Molto importante per chi è in stato interessante, riesce a mantenere sano e integro il loro feto, grazie al suo contenuto di acido folico, fibre, vitamine e sali minerali. Non contiene glutine e di conseguenza è ottimo per i celiaci, aiuta ad abbassare il colesterolo cattivo, ottimo per seguire una dieta.

Poi abbiamo l’orzo, ottimo per chi soffre di stitichezza, ricco di sali minerali e di fibre, regolarizza l’intestino e aiuta a prevenire virus e infiammazioni dannose.

