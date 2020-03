Certificato medico per quarantena da Coronavirus, chi lo deve emettere?

L’emergenza del Coronavirus impone per chi è stato contagiato o ha avuto contatti con persone risultate positive al teste del Covid-19, la quarantena. Il Dpcm del 4 marzo ha chiarito che in caso di isolamento per rientro da una zona classifica a rischio, lo stato di salute deve essere valutato dal medico di medicina base (il medico di famiglia).

Certificato medico e quarantena da Coronavirus

Il decreto precisa che chi è rientrato in Italia nei quattordici giorni precedenti il 4 marzo se si è soggiornati in zona a rischio epidemia o in uno degli undici comuni che costituiscono la zona ad altro rischio “zona rossa”, deve informare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl del territorio e informare il medico di famiglia.

Di seguito alla segnalazione, l’operatore di sanità pubblica deve avviare la procedura che prevede un’indagine conoscitiva che serve a valutare la sussistenza del rischio. Se l’operatore sanitario dopo aver valutato la situazione completa con contatti e movimenti, ritiene che sia il caso di avviare la sorveglianza sanitaria con l’isolamento fiduciaria, lo deve comunicare al medico curante anche per emettere l’eventuale certificazione Inps.

Emergenza coronavirus: le zone rosse

Per emergenza coronavirus sono state prorogati gli adempimenti tributari, ritenute e versamenti imposte per i contribuenti e le imprese, come riporta il comunicato del MEF, nelle seguenti regioni:

LOMBARDIA

Bertonico (LO)

Casalpusterlengo (LO)

Castelgerundo (LO)

Castiglione D’Adda (LO)

Codogno (LO)

Fombio (LO)

Maleo (LO)

San Fiorano (LO)

Somaglia (LO)

Terranova dei Passerini (LO)

VENETO

Vo’ (PD)

