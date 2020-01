Cervicale: i rimedi naturali, ecco quali sono i migliori

Chi soffre di cervicale ha dei grossi handicap specialmente quando è in fase acuta, ma sfortunatamente la natura ci offre delle alternative per combattere la cervicale in modo efficace.

Andiamo a vedere quali possono essere i rimedi naturali per combattere la cervicale

La cervicale è un problema molto diffuso che va ad acutizzarsi durante l’inverno per colpa delle basse tempertaure. È detta anche cervicalgia, il dolore si avverte nella zona della colonna vertebrale che parte dalla testa ed arriva al collo. Le cause possono essere l’artrosi, posture scorrette, sedentarietà.

Il riconoscimento principale della cervicale è il dolore, ma può essere tenuto sotto controllo in vari modi, anche con rimedi naturali.

I rimedi per la cervicale con esercizi

Si può trovare sollievo dal dolore grazie ad alcuni esercizi molto semplici da fare; il primo è molto semplice da eseguire e bisogna mettersi in posizione eretta, bisogna alzare le spalle inspirando, poi espiare e rilasciarle subito. Il secondo esercizio si fa da seduti, basta stare seduti e mettersi le mani sulle spalle, e cercare in tutti i modi di avvicinare tra loro i gomiti.

I rimedi per la cervicale della nonna

Yoga e meditazione possono essere due validi rimedi per combattere la cervicale. Non dobbiamo dimenticare e sottovalutare che la cervicale può essere una conseguenza di uno stato di stress e che le discipline appena citate possono essere davvero utili. Un’altra soluzione può essere l’uso della camomilla, grande funzione antinfiammatoria e antispasmodica, proprio come lo è anche lo zenzero. Per avere un effetto benefico di queste sostanze, quello che consigliamo è di comprare le radici in erboristeria e farle bollire. Lasciarle raffreddare per un pò e prendere un asciugamano, imbevetelo per bene del liquido e ponetelo nella zona del dolore per qualche minuto, i risultati vi sorprenderanno.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube