Cessazione dal servizio per pensione 2020: entro quando?

Come ben sappiamo il personale della scuola è chiamato alla presentazione della domanda di cessazione dal servizio entro una data prestabilita e comunicata dal MIUR annualmente per poter accedere al pensionamento il 1 settembre dell’anno successivo. Entro che data va presentata tale domanda per accedere al pensionamento nel 2020?

Pensionamento 2020

Buongiorno vorrei avere notizie sulla data per accedere a presentare la domanda di cessazione di servizio per il personale ata. Grazie Ines

Il Miur non ha ancora reso nota, attraverso il decreto, la data ultima entro la quale presentare la domanda per la cessazione dal servizio per il personale del comparto scuola. Probabilmente, come lo scorso anno, la scadenza sarà fissata entro dicembre.

Da tenere in considerazione che per chi accede all’Ape sociale e all’opzione donna il termine fissato per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dovrebbe essere presentata entro il 29 febbraio 2020.

Continuando a seguire il nostro sito, in ogni caso, potrà avere aggiornamenti al riguardo, provvederemo, infatti, alla pubblicazione del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione.

