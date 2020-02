Challanger Banks e conti correnti per PMI

Ci sono fenomeni economici che, grazie alla sempre maggiore preponderanza della rete, nascono e si sviluppano in maniera sempre crescente.

Il fenomeno delle challenger banks è uno di questi e sta velocemente e pesantemente prendendo piede non solo con i clienti privati, ma soprattutto con le tantissime piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto economico del Bel Paese.

Challenger Banks: di cosa si tratta

Il fenomeno delle challenger bank si può collocare nel duplice universo caratterizzato da un lato da una lenta ma crescente sfiducia nelle banche tradizionali. Dall’altra parte possono ricercarsi le sue origini nel desiderio (soprattutto dalle più giovani generazioni) di gestire il proprio denaro attraverso dei digital wallet (portafogli digitali) da utilizzare con apposite app nel proprio smartphone.

Questo fenomeno, nato soli pochi anni fa con alcuni esempi che sono stati precursori di ciò che si è sviluppato nel tempo, riesce infatti a mettere insieme un modo innovativo di fare banca (senza sede fisica con uno sportello al quale recarsi di persona e con servizi a costi decisamente più bassi rispetto al conto tradizionale) alle risposte più immediate alle esigenze dei clienti per fare banca in un modo nuovo.

Una vera e propria sfida lanciata ai grandi colossi bancari tradizionali che ha portato dapprima i privati e sempre più le imprese a intraprendere un percorso finanziario e di credito verso queste banche “virtuali”.

In realtà, di virtuale c’è ben poco e nulla è lasciato al caso. Le challenger banks, infatti, si appoggiano agli istituti di credito tradizionali per il deposito materiale del denaro e per tutte le operazioni burocratiche, prima fra tutte l’antiriciclaggio.

Challenger Banks: in cosa si differenziano dalle banche tradizionali

In cosa, le challenger banks si differenziano dalle banche tradizionali e dal loro sistema considerato superato da molti millennials?

Innanzitutto, come accennato più sopra, cambia l’approccio con il cliente. Il rapporto con una challenger bank avviene principalmente tramite canali innovativi e smart: la app proprietaria o al massimo l’email. È naturalmente presente anche un numero di telefono, ma, soprattutto il pubblico più giovane predilige l’immediatezza del mezzo smart, più somigliante ai social network, anche nell’aspetto.

Semplicità, snellezza e velocità di operazione sono gli altri aspetti che differenziano un conto corrente innovativo con una challenger bank rispetto ad un conto corrente tradizionale. Questi elementi sono quelli che non solo piacciono particolarmente ai giovani, ma sono anche quelli che vengono richiesti normalmente da una piccola media imprese. Nel paese in cui le partite IVA operative sono oltre 6 milioni, l’appoggio che queste banche danno alle imprese è quello, inizialmente, di facilitare loro la vita. I servizi vengono di conseguenza: conti correnti aziendali con operatività semplificata per la gestione del flusso di cassa, per la fatturazione elettronica, per i rapporti con il commercialista. Sono solo alcuni dei servizi che le nuove banche offrono ai clienti business. A questo si aggiungano commissioni bassissime (ci sono conti correnti che sono a costo zero per un certo numero di operazioni, altri che hanno costi annuali inferiori al costo di un caffè al mese). Come nelle banche tradizionali, esiste la possibilità di gestire pagamenti con carte di credito e metodi di pagamento elettronico, la possibilità di ricevere ed effettuare bonifici, usufruire di carte di debito per il titolare e per i collaboratori.

Un vero e proprio ecosistema che non farà rimpiangere la banca tradizionale e che traghetterà le piccole e medie aziende verso un nuovo mondo fatto di lavoro e soddisfazioni.

