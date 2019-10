Champions League: Inter – Borussia Dortmund, partita decisiva

E’ giunto già il momento della gara decisiva per Conte, nel match di Champions League, Inter – Borussia Dortmund, da disputare mercoledì 23 ottobre. Il team nerazzurro si gioca quelle che sono forse le ultime possibilità di passaggio del turno. Andiamo a scoprire il quadro della situazione per la squadra di Conte in vista di Inter – Borussia Dortmund.

Inter – Borussia Dortmund: ultima spiaggia?

L’Inter di Antonio Conte ha un solo punto in classifica in un girone piuttosto complicato, dove il Barcellona appare come prima favorita ed il Borussia Dortmund come seconda forza. Dopo le prime due gare, l’Inter ha ottenuto un deludentissimo pareggio casalingo con lo Slavia Praga ed una sconfitta, dignitosissima, in casa del Barca. Ora, la squadra nerazzurra deve sfruttare a proprio favore questo doppio confronto con il Borussia, cercando di accaparrarsi tre punti preziosissimi in casa, per poi, quanto meno, non perdere nella sfida di ritorno. Un doppio confronto, quello tra Inter – Borussia Dortmund che potrebbe servire alla squadra di Antonio Conte a ribaltare i pronostici a proprio favore, ma non sarà semplice contro la peperina squadra tedesca.

Inter – Borussia Dortmund: il pronostico

L’Inter arriva in una fase di crescita al match di Champions League Inter – Borussia Dortmund, con una bella vittoria, pur sofferta nel finale, in casa del Sassuolo, ma soprattutto con due buone prove negli ultimi Big match, con Barca e Juventus. Quindi è abbastanza ipotizzabile che l’onda d’urto della spinta del San Siro, della foga psicologica e tattica del suo allenatore possano favorire l’Inter a fare una grande gara e battere i diretti concorrenti per il secondo posto nel girone. Sta di fatto che se l’Inter non dovesse raccogliere i 3 punti in casa, diventerebbe impresa assai ardua farlo in Germania.

