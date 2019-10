Champions League: Napoli e Inter notti magiche

E’ stato un vero trionfo quello conseguito da Napoli e Inter nell’ultima notte di Champions League. Entrambe le squadre attese da due partite piuttosto difficili ed entrambe uscite dall’impegno con una convincente vittoria. Due vittorie quelle ottenute da Napoli e Inter che spianano buone speranze verso il passaggio del turno.

Champions League: Napoli e Inter volano

Champions League dolcissima nella serata del 23 ottobre per Napoli e Inter, entrambe uscite vincitrici da un confronto delicato. I nerazzurri hanno ottenuto una vittoria quasi agevole, poco sofferta, contro i più quotati avversari del Borussia Dortmund, con un 2-0 che risuona come un vero e proprio esame di maturità per la squadra di Antonio Conte che già aveva ben figurato nella difficilissima trasferta di Barcellona, perdendo con un onesto 2-1.

Il Napoli di Carletto Ancelotti ne esce forse ancora con maggiori certezze, quelle che rassomigliano ad un quasi passaggio del turno, sbancando lo stadio del Salisburgo, squadra austriaca che non perdeva in casa addirittura dal 2016. Il Napoli ha dovuto soffrire le incursioni degli scatenati austriaci, un pressing vivace ed una corsa frenetica per quasi 90 minuti, ma grazie ad un decisivo Meret in porta e alle qualità di Mertens (due gol) e al gol decisivo di Insigne, la squadra azzurra ha ottenuto 3 punti che hanno il sapore di una piccola impresa.

Champions League: Napoli e Inter vicine al passaggio del turno?

Il Napoli lo è decisamente, vicino al passaggio del turno, con 7 punti in classifica. Le basterà ribadire la sua forza nel match di ritorno al San Paolo ed eliminare così i contendenti del Salisburgo, probabilmente anche con un pareggio, assicurandosi poi di battere in casa il modesto Genk. Per L’Inter di Conte, invece, il discorso è ancora tortuoso. Occorrerà uscire indenni dalla prossima trasferta di Dortmund ai nerazzurri, altrimenti la vittoria casalinga potrebbe risultare vana, vedendosi poi costretti a fare punti preziosi nella trasferta col Praga e soprattutto contro il Barcellona.

