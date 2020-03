Che tempo farà nel fine settimana? Le previsioni meteo per sabato e domenica

Ecco le previsioni meteo per il prossimo week end. Dalle immagini provenienti dal satellite notiamo attualmente la presenza di alta pressione sull’Italia. Invece una perturbazione situata sopra il mediterraneo dovrebbe portare nubi sulle isole maggiori ma senza pioggia. Nel prossimo week end assisteremo ad un iniziale cambiamento del tempo sul mediterraneo. Questo in quanto l’alta pressione si sposterà verso est mentre il maltempo, che in questo momento è presente sulla Spagna e sulla penisola iberica, tenderà a transitare verso l’Italia portando piogge e maltempo.

Previsioni Meteo prossimo week end: Pioggia e maltempo in arrivo dalla Spagna

Le previsioni Meteo dicono anche che nel frattempo una forte ondata di gelo si prepara a scendere in Europa orientale. Questa potrebbe arrivare anche nel nostro paese. Nel week end sono attese piogge sparse sul Nord Ovest con neve sulle alpi, ma solo ad alte quote. Qualche pioggia è attesa sulle isole maggiori. Un po’ di nubi sono previste invece sul versante tirrenico. Tempo più stabile invece sul resto dell’Italia.

La prossima settimana in arrivo freddo polare dalla Russia

Per quanto riguarda invece le temperature, le previsioni meteo per il prossimo Week end in Italia dicono che al Nord le massime saranno intorno ai 17 gradi e le minime intorno ai 7. Al Centro le massime saranno di 18 e le minime di 8. Anche al Sud massime intorno ai 18 e minime agli 8.

Per quanto riguarda invece la prossima settimana, tra martedì e mercoledì assisteremo probabilmente ad un’intensa ondata di gelo dall’est Europa ed in particolare dalla Russia. Questo dovrebbe provocare un netto calo termico nel nostro paese. Si parla anche di 12 gradi in meno rispetto alle medie del periodo su buona parte dell’Italia. Prevista inoltre neve a quote basse su lato adriatico. Maggiori certezze su questa ondata di freddo le avremo già nel corso dei prossimi giorni.

