Chi sono le donne più ricche di Italia?

Nella quarantena che stiamo vivendo, tra le tante notizie che sentiamo ogni volta al telegiornale, abbiamo pensato di dare un po’ di spazio ad argomenti più leggeri che possono anche attrarre la vostra curiosità e farvi distrarre anche per qualche decina di secondi. Abbiamo pensato di parlare di donne, anzi delle donne più ricche d’Italia. Sì, perché siamo anche un po’ stufi di sentir parlare degli uomini più ricchi d’Italia: non esistono solo loro, ma anche donne che hanno potere capaci di mandare avanti intere aziende senza stare dietro a nessun uomo, in grado di dare loro lavoro agli uomini, ribaltendo così tutti quegli stupidi steriotipi che vogliono la donna subordinata e secondaria all’uomo. Vogliamo parlarvi in particolare di 5 donne italiane considerate le più ricche della penisola.

Le donne più ricche d’Italia, chi sono e che lavoro fanno?

Abbiamo fatto riferimento ai dati riportati lo scorso 6 marzo dal portale money.it che si occupa proprio di questioni simili ed altro ancora.

Al primo posto troviamo Massimiliana Landini Aleotti con ben 8,1 miliardi di dollari. Inoltre, la Landini Aleotti può vantare anche di essere la 198° donna più ricca al mondo.

Il suo patrimonio è figlio dell’eredità lasciata da suo marito Alberto Aleotti, morto nel 2014.

E’ diventata iprenditrice del colosso nel campo farmaceutico Menarini.

Dal secondo posto in poi entriamo nel mondo della moda con Giuliana Benetton che possiede ben 2,9 miliardi di dollari.

Giuliana Benetton ha creato la sua fortuna assieme ai fratelli Carlo, Luciano e Gilberto iniziando da una piccola frazione di Treviso per poi avere successo mondiale.

Di lì la famiglia si è interessata anche al settore delle infrastrutture.

Continuiamo con la terza donna più ricca di Italia e lo facciamo sempre nel campo della moda: stiamo parlando di Miuccia Prada che stima ben 2,7 miliardi di dollari.

Come sappiamo, l’azienda Prada è nata dai fratelli Mario e Martino, ma Miuccia ha continuato con successo il loro lavoro iniziando prima a disegnare qualche collezione per la famiglia.

Da quel momento ha continuato con grande successo il suo lavoro portando ancora più in alto il prestigio del marchio Made in Italy, al punto che è diventato protagonista del film “Il diavolo veste Prada”.

Arriviamo alla posizione numero quattro con Maria Franca Fissolo che possiede nelle sue tashe ben 2 miliardi di dollari.

Maria Franca Fissolo inizialmente era lei la donna più ricca d’Italia, ma ha poi dovuto lasciare lo scettro.

Comunque sia, la ritroviamo sempre nella classifica delle donne più ricche italiane grazie al fatto di esser diventata la presidente dell’azienda Ferrero dopo la morte di Michele Ferrero, deceduto alcuni anni fa

Tutti conoscono l’azienda Ferrero, una delle aziende più famose nel settore dolciario.

Infine, al quinto posto troviamo due donne e facciamo marcia indietro per ritornare alla famiglia Benetton con Barbara e Sabrina Benetton che stimano insieme 1,7 miliardi di dollari.

Quest’ultime sono figlie di Gilberto deceduto nel mese di ottobre dell’anno 2018, il quale ha lasciato loro e alla moglie la sua eredità.

Leggi anche:

Le donne più sexy di sempre del mondo del cinema

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube