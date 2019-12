Chiarimenti sul Concorso per operatori giudiziari: Faq aggiornate

I nostri lettori continuano ad inviare richieste di chiarimenti riguardanti il concorso per operatori giudiziari. In quest’articolo esamineremo alcune domande in riferimento alle date di selezione del centro per impiego Campania, se con contratto part-time si può partecipare, se è necessario presentare modulo DID quando si è in Naspi, e, infine, le date per le prove di idoneità.

Concorso operatore giudiziario: quando le selezioni in Campania?

Giorno volevo cortesemente sapere quando parte la selezione per la candidatura della regione campania. Se potete dirmi la data in cui ci possiamo candidare e recarci al centro dell’impiego di appartenenza. B.D.

Risposta: Buongiorno, per il momento i centri per l’impiego della Regione Campania non hanno pubblicato ancora le date di selezione. Appena lo faranno lo comunicheremo tramite un articolo.Saluti.

Leggi anche: Concorso 616 operatori giudiziari: a che punto siamo

Contratto part-time e partecipazione alla selezione per operatore giudiziario

Buongiorno vorrei sapere per la domanda operatori giudiziari io tengo un contratto part time. Posso partecipare . Grazie mille buona giornata

Risposta: Buongiorno. L’unico modo per sapere se può partecipare è andare al centro per l’impiego della sua città, ovviamente se hanno già pubblicato le date di selezione. Ad oggi ancora non hanno pubblicato avvisi di selezione i CPI Calabria (Distretto Catanzaro e Reggio Calabria), Campania (Distretto Napoli e Salerno), Lazio, Lombardia (Distretto di Milano e Brescia), Veneto. Saluti.

Leggi anche: Concorso per 616 operatori giudiziari: modulo, requisiti e ISEE aggiornato, possibilità anche per chi lavora, ancora pochi giorni alla scadenza

Naspi e modulo DID

Mia figlia sta prendendo la disoccupazione nella domanda di operatore giudiziario va inserito DID o è compreso perché lei risulta disoccupata grazie

Risposta: Salve, sicuramente prendendo la disoccupazione sua figlia ha dovuto compilare il modulo DID. Quindi, il centro dell’impiego di appartenenza dovrebbe già averlo. Comunque, consiglio di stamparlo e compilarlo comunque per ogni evenienza. Saluti

Concorso operatori giudiziari: quando le date per la prova di idoneità?

Buongiorno. Lunedì scorso ho presentato domanda per il concorso di 616 operatori giudiziari presso un C.P.I. della Regione Marche. Vorrei sapere se le prescritte prove fossero entro queste mese oppure slittassero a gennaio. (Nel bando uscito a ottobre ci si riferisce a trenta giorni e poi a quarantacinque giorni che in totale corrispondono a settantacinque giorni). Attendo presto un Vostro riscontro, G.G.

Risposta: Buongiorno. Il riferimento dei trenta e poi dei quarantacinque giorni, da lei citato e indicato nell’art. 4 del bando, si riferisce alla data di partenza e di conclusione degli avvisi di selezione da parte dei CPI. Nello specifico. I “30 giorni” indicano la data entro la quale il Ministero della giustizia inoltra la richiesta ai CPI per l’avviamento alla selezione; mentre, “45 giorni” è la data entro la quale i CPI devo avviare la selezione e formare la graduatoria. Considerando che, alcune regioni e, quindi, CPI non hanno ancora pubblicato gli avvisi di selezione, si potrebbe presumere che le prove di idoneità possano avvenire dal mese di gennaio. Le ricordo, comunque che, secondo l’art. 6, comma 3 del citato bando, saranno le stesse Corti di appello ad avvisare i lavoratori presenti nella graduatoria fornita dai CPI mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Saluti.

Leggi anche: Concorso per 616 operatori giudiziari: 8 cose che devi sapere per poter partecipare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube