Chiedere il Pin Inps oggi è più facile, possibile la chat con l’assistente virtuale

Il pin Inps è importante per tenere sotto controllo la posizione Inps e per poter effettuare da soli il modello ISEE precompilato, senza dover fare file interminabile ai CAF. L’Inps viene incontro ai contribuenti per supportarli nella gestione del codice Pin.

Pin Inps con assistente virtuale

L’Inps mette a disposizione dei contribuenti Arianna, l’assistente virtuale, in funzione 24 ore su 24 e sette giorni su sette. E’ possibile chattare con Arianna e chiedere informazioni su come fare richiesta e quali dati inserire, insomma un assistente che vi guiderà dall’inizio alla fine per perfezionare la richiesta del Pin Inps. Per accedere bisogna cliccare “ottenere e gestire il PIN” ,

Appena cliccato sull’icona, si aprirà una finestra di dialogo attraverso cui sarà possibile chattare con l’assistente virtuale. Nel caso in cui l’assistente non riuscirà a soddisfare le risposte, sarà possibile continuare la conversazione fino a quando l’assistente non avrà trovato la soluzione.

È possibile attivare direttamente da qui il Pin con l’assistente Arianna: Ottenere e gestire il Pin

