Chiesa ai tempi del coronavirus: rosario social e funerali in diretta

Il coronavirus non si sta riflettendo solo in versante sanitario ed economico ma anche sulla vita religiosa dei fedeli. Ma non tutto il male viene per nuocere ed in piena emergenza la Chiesa riscopre la sua parte social e grazie ad internet cerca di raggiungere in ogni caso i fedeli.

Chiesa ai tempi del coronavirus

Il coronavirus stravolge anche i riti religiosi dopo che il decreto dello scorso 8 marzo ha vietato cerimonie civile e religiose, compresi matrimoni e funerali. Le celebrazioni pubbliche sono sospese e per seguire la Santa Messa si può utilizzare internet o la TV, visto che Papa Francesco per evitare i contagi tra i fedeli e garantire, in ogni caso la messa, tutte le mattine alle 7 celebra la sua messa in diretta TV tramite il player Vatican News (ma che può essere distribuita da tutti coloro che ne faranno richiesta).

Anche l’Angelus della scorsa domenica è stato diffuso in video e Papa Francesco ha specificato che “Questo modo di oggi di pregare l’Angelus lo facciamo per compiere le disposizioni preventive, così da evitare piccoli affollamenti di gente che possono favorire la trasmissione del virus”

La diocesi di Milano ha messo a disposizione la celebrazione della messa in diretta sul portale della Diocesi di Milano.

Anche la confessione, non potendo più avvenire nel confessionale che non rispetta le distanze di sicurezza, deve avvenire a distanza nelle sacrestie o in ambienti adiacenti alla chiesa che consentano almeno la distanza di un metro tra il sacerdote ed il fedele (pur garantendo la riservatezza del sacramento).

La chiesa, quindi, si sta attrezzando per rimanere vicina ai suoi fedeli anche ai tempi del coronavirus, sbarcando, in forme private anche sui social network.

Le chiese non possono effettuare funzioni religiose per evitare gli affollamenti e, di conseguenza, la possibilità di diffusione del virus. Si può pregare in Chiesa solo in forma privata mantenendo le distanze previste dal decreto emergenza.

Proprio per questo motivo, per restare vicina e disponibile per i fedeli l’idea è stata quella di sfruttare Internet per potenziare quelle che sono le sue capacità di comunicazione.

Suo Carla Venditti, di Roma, lancia così l’idea del rosario social cercando di aggregare persone su Facebook per le preghiere dopo che la Chiesa, per evitare i contagi , ha dovuto chiudere le sue porte alle folle di fedeli.

Il capitolo più doloroso, in ogni caso, sembra essere quello dei funerali: dare l’estremo saluto ad un congiunto defunto è non solo prassi ma un bisogno dei familiari e degli amici. Le regole stringenti si applicano anche ai funerali non permettendo veglie funebri e prevedendo, al posto del funerale in chiesa, una veloce benedizione della salma al cimitero. Le messe esequiali potranno essere concordate dalle famiglie solo al termine dell’emergenza sanitaria.

Ma ce chi, in attesa della messa esequiale elabora un piano B e programma un funerale in diretta via Facebook per dare modo ad amici e parenti non stretti di dare l’estremo saluto al defunto.Ad occuparsi di tutti i dettagli tecnici, a Lomazzo, in provincia di Como, è stata l’agenzia di pompe funebri che ha provveduto anche a pubblicare un avviso su Facebook per assistere alla funzione sulla pagina social dell’agenzia stessa.

