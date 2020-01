Ci sono prodotti che è meglio evitare di comprare per risparmiare soldi senza sprecare denaro

Molte volte, e questo spesso capita alle casalinghe, ci capita di comprare cose che mettiamo lì e poi non vengono usate. A volte può capitare di andare nei mercati e pensando di fare degli affari si comprano cose che si portano casa e poi può accadere di non usarli nemmeno.

Vediamo come fare per evitare di comprare prodotti che alla fine non useremo mai

C’è stato un sondaggio in America che è riuscito a dimostrare che a volte se si facesse più attenzione si potrebbero fare meno sprechi di denaro e così non spendere denaro inutile.

Una delle cose che è risultata come uno spreco da evitare, sono i vari biglietti delle lotterie e suoi similari, c’è davvero chi ne acquista tanti senza mai arricchirsi e quindi sprecando denaro.

Un altro spreco considerato in questa ricerca e che non troverà tutti d’accordo sono i libri, meglio andare in biblioteca e leggerli senza spendere nulla. Lo stesso discorso viene fatto su chi acquista cd o dvd, sicuramente si va a risparmiare se si decide di fare un abbonamento mensile tra Netflix o Spotify.

Un altro spreco che potremmo evitare, è quello che quando si va al cinema ci capita di comprare i pop corn o le bibite, ma anche patatine pagandole almeno tre volte a quanto le avremmo pagate in un supermercato qualunque.

Quello di chi fuma è uno spreco ma anche un vizio, fumare metà pacchetto invece di uno intero al giorno, vi porterà a risparmiare a fine mese un bel pò di soldini, e si ritroverebbe anche un pò di salute in più.

Comprare le bottiglie di acqua mentre stiamo in giro comporta doppia beffa; il pagamento di almeno tre volte di quanto costano normalmente e poi ogni bottiglia che va buttata via vedete quale grado di inquinamento va a toccare. Comprarsi una borraccia e metterci l’acqua dentro prima di uscire da casa e portarla con se risolverebbe entrambi i problemi.

