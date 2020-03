Cina, morto per hantavirus: il vaccino già esiste

La Cina sta cercando di uscire dall’epidemia del Coronavirus e già ne deve affrontare un altro, quello dell’hantavirus. In effetti è un’infezione che viene trasmessa entrando in contatto con i topi. Esclusa la trasmissione tra uomo e uomo, la malattia è conosciuta da anni e il vaccino già esiste.

Cina, morto per hantavirus ma il contagio già esiste

Nella Cina che esce dall’emergenza Coronavirus si registra la morte di un uomo per un’infezione chiamata hantavirus, trasmessa dai topi. L’uomo si è sentito male una mattina a Shandong mentre andava a lavoro con dei colleghi, all’improvviso.

Portato in ospedale, è morto nel giro di poche ore. A tutti i passeggeri del pullman, che in quel momento erano presenti, è stato fatto un tampone e sono risultati tutti negativi.

Il virologo Yang Zhanqiu precisa che i pazienti che vengono attaccati dal Covid-19 non possono essere attaccati contemporaneamente anche dall’hantavirus e dichiara: “A differenza del Covid-19, l’hantavirus nella maggioranza dei casi non viene trasmesso attraverso il sistema respiratorio, ma attraverso le secrezioni corporee e il sangue di un paziente malato”.

I sintomi dell’hantavirus comprendono anche febbre emorragica, con grossi danni ai reni. Sono solo i roditori che possono portare questo virus, nel caso in cui vi capiti mangiare cibo toccato dai roditori o se si respira un’aria contaminata dalle loro feci.

Non c’è nessun motivo di preoccuparsi, è un virus controllabile e prevedibile, la cui diffusione è molto scarsa. Dovete fare solo attenzione se sapete di trovarvi in zone dove ci possono essere roditori. Non bisogna toccare feci, urine e altri fluidi appartenenti al roditore per poi toccarsi occhi, bocca e naso.

Purtroppo un contagio del genere può avvenire in aree rurali come foreste, campi, fattorie, dove possono esserci roditori che possono trasmettere il virus. Altro motivo per essere infettato da un roditore è quello di essere stati morsi, ma in questo caso ve ne accorgete e potete correre subito in ospedale.

