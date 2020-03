Cina: prima vittima da ‘hantavirus’  trasmesso dai roditori, cosa sta succedendo?

La Cina sta uscendo a piccoli passa dall’emergenza coronavirus e già si registra la prima vittima da un altro virus, viene chiamato hantavirus, che viene trasmesso dai roditori. La notizia è riportata dal Global Times, il caso risale a lunedì scorso e riguarda un operaio che si è sentito male mentre era in viaggio per andare a lavorare con altri ventinove colleghi, a Shandong. È stato trasferito immediatamente all’ospedale di Ningshan ma non c’è stato niente da fare, l’uomo è deceduto dopo poche ore.

L’hantavirus come si trasmette?

Agli altri passeggeri dell’autobus è stato fatto il tampone per il coronavirus ed è risultato negativo, adesso stanno aspettando i risultati di quello dell’hantavirus, ma i medici ritengono molto improbabile il contagio.

Il virologo dell’università di Wuhan Times Yang Zhanqiu ha dichiarato al Global che a differenza del Coronavirus l’Hantavirus nella maggioranza dei casi non si trasmette attraverso l’apparato respiratorio ma attraverso le secrezioni corporee o tramite il sangue di una persona contagiata. Se fosse così è molto più difficile e complicato trasmettersi il virus da persona a persona.

Inoltre, si precisa che normalmente i pazienti contagiati da coronavirus non vengono contagiati anche da hantavirus allo stesso tempo.

Quali sono i sintomi dell’hantavirus

L’hantavirus è noto come “febbre emorragica con sindrome renale”, è una malattia conosciuta e gli esperti dicono che non bisogna preoccuparsi in quanto esistono già i vaccini.

Il virologo Yang, ha precisato che la diffusione di questo virus è molto scarsa, oltre alla Cina ci sono stati casi in Svezia, Russia e Finlandia, ma come pericolosità non ha nulla da vedere con il Coronavirus.

