Cinque scenari con cui si potrebbe concludere l’epidemia di Coronavirus

L’emergenza COVID-19 è scattata in tutto il pianeta da quando è stato rilevato per la prima volta alla fine di dicembre 2019. Ad oggi è stato confermato che oltre 720.000 persone hanno contratto il coronavirus, con oltre 33.000 decessi. La diffusione della malattia sembra non mostrare alcun segno di rallentamento, in particolare in Europa, che ora è stata considerata l’epicentro del coronavirus dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L’Italia ha ora più di 97.000 casi confermati, mentre la Spagna (80.000) e la Germania (62.000) hanno anche molte persone infette. I casi negli Stati Uniti sono aumentati, con gli USA che ora confermano più di 2.400 morti.

Ecco i 5 scenari più probabili con cui si concluderà la pandemia di Coronavirus

Tuttavia, tutte le cose devono finire, compresa questa pandemia, ed ecco alcuni dei modi in cui il coronavirus potrebbe arrestarsi. Il modo più ovvio in cui una malattia viene sconfitta è quando gli scienziati scoprono un vaccino per la malattia, come avvenuto ad esempio con la poliomielite. Poco si sa sull’attuale epidemia di coronavirus e questo rende particolarmente difficile la produzione di un vaccino. Tuttavia, in Cina sono iniziati studi clinici per scoprire la cura nell’ambito di una collaborazione con l’Europa.

Gli ospedali francesi hanno iniziato a testare l’antimalarico e altri tre farmaci domenica nell’ambito di un programma europeo che coinvolge 3.200 pazienti COVID-19. I ricercatori sperano che venga compiuto rapidamente un importante passo avanti, dato che a seguito di test di laboratorio, potrebbero essere necessari fino a 18 mesi prima che un vaccino sia prontamente disponibile, secondo la Johns Hopkins University.

Altra ipotesi di fine dell’epidemia di coronavirus è che il virus muti e smetta di infettare le persone. I coronavirus hanno una storia di mutazione fino al punto in cui gli umani non sono più un ospite adatto. Nel 2002, un altro virus della famiglia coronavirus, SARS, è esploso e ha infettato migliaia di persone. Tuttavia, il virus alla fine ha seguito il suo corso in parte perché la malattia è mutata fino a diventare più difficile da diffondere. I ricercatori avvertono tuttavia che è improbabile che la storia si ripeta.

La SARS ha infettato solo circa 8.000 persone nel corso di due anni: COVID-19 ha già infettato quasi 800.000 persone in meno di quattro mesi, il che significa che è molto più trasmissibile. Lawrence Gostin, direttore del Centro di collaborazione dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla legislazione nazionale e globale in materia di salute, ha dichiarato al Los Angeles Times: “Sta colpendo centinaia di migliaia di persone e potenzialmente molto di più in futuro. “È davvero difficile contenerla. Questa è una sfida molto più grande della SARS.”

Altro modo in cui l’epidemia potrebbe finire o comunque ridursi notevolmente è con il cambio di stagione. Parte del motivo per cui l’influenza non è così preoccupante come il COVID-19 è che la prima è stagionale, di solito con un picco in inverno prima di estinguersi man mano che le stagioni diventano più calde. Ciò semplifica il contenimento e la previsione del virus nel modo in cui seguirà il suo corso. Con il coronavirus, non ci sono ancora certezze su come il virus reagirà alle differenze stagionali, lasciando un po’ di ottimismo sul fatto che il virus possa scomparire con l’avvicinarsi dell’estate.

Tuttavia, gli esperti ritengono che anche se dovesse rivelarsi un virus stagionale, il clima più caldo non sarà sufficiente a rallentare la contagiosità del virus. La Harvard University afferma: “La risposta breve è che mentre possiamo aspettarci modesti declini nella contagiosità della SARS-CoV-2 in un clima più caldo e umido e forse con la chiusura delle scuole nelle regioni temperate dell’emisfero settentrionale, non è ragionevole che questi ribassi rallentino da soli la trasmissione abbastanza da creare un forte attacco all’epidemia”.

Il quarto possibile scenario è quello che è stato anticipato nelle scorse settimane dal Premier inglese Boris Johnson che ha parlato di “immunità di gregge”. Secondo questa teoria quando circa il 60 percento della popolazione, principalmente la popolazione più giovane, avrà contratto il virus, la popolazione potrebbe teoricamente diventare immune al coronavirus. Tuttavia, con un background così limitato su COVID-19, non ci sono prove che suggeriscano che non si possa essere nuovamente infettati dal virus.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: pace fiscale, stop alle cartelle esattoriali e bollette senza Iva per il 2020, la proposta di Salvini

Infine l’ultimo e più terrificante scenario è quello secondo cui la pandemia di coronavirus non finirà mai. Anche se gran parte della popolazione lo contrarrà, una grande fascia non lo farà subito, il che significa che il virus potrebbe persistere per sempre. Il dottor William Schaffner, uno specialista in malattie infettive alla Vanderbilt University nel Tennessee, ha dichiarato a Live Science: “Penso sia improbabile che questo coronavirus, che è così facilmente trasmissibile, scompaia completamente”. Joshua Epstein, professore di epidemiologia alla New York University, ha aggiunto: “Penso che sia sempre possibile che l’epidemia abbia un ciclo. Ma penso che la prospettiva più probabile sia che non saremo in grado di eliminarlo del tutto. “

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube