Cirrosi epatica: sintomi, cause ed eventuali trattamenti

La cirrosi epatica è una patologia molto grave, riguarda il fegato ed è cronica; è importante sapere i sintomi quali sono, cosa può causarla e come intervenire per evitare conseguenze molto gravi.

Cirrosi epatica: che cosa è?

La cirrosi epatica fa parte di quelle patologie pericolose, non è altro che la formazione a livello del fegato, di cicatrici fibrose che rendono difficoltoso il fluire del sangue in modo regolare. Questa condizione può portare a fare danni veramente pericolosi che possono arrivare fino ad un ipertensione polmonare, che si può presentare con gonfiore nelle zone di addome e gambe.

Le cause

Come abbiamo detto sono cicatrici a livello del fegato che rappresentano un danno pesante all’organo. Alcune cause che possono portare a queste condizioni del fegato sono:

Epatite C e B

Abuso di bevande alcoliche

Patologie a causa delle vie biliari

Alterazioni vascolari congenite

Steatosi epatica non alcolica

Epatopatie di origine autoimmune

Sintomi

Molte volte la cirrosi epatica è asintomatica, ed è proprio per questo che a volte il paziente se ne accorge solo quando le condizioni iniziano ad essere gravi. Uno dei sintomi che potrebbe apparire è l’ittero, in definitiva parliamo dell’ingiallimento dell’epidermide e delle sclere oculari.

Trattamento

La cirrosi epatica può essere trattata in vari modi. Bisogna solo essere fortunati che non si tramuti in cancro al fegato, può succedere. Nei casi meno gravi la prima cosa da fare è eliminare del tutto gli alcolici e seguire una terapia antinfiammatoria. Oppure altri modi possono essere:

La rimozione chirurgicamente dell’ostruzione che è causata dalla cirrosi biliare secondaria Fare una dieta che deve limitare l’apporto di sodio e cercando di utilizzare degli integratori specifici Un trattamento dell’insufficienza cardiaca con dei farmaci specifici, questo per cercare di abbassare al minimo la possibilità di morte dal paziente.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube