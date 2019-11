Citroen annuncia la presentazione dell’ibrido C5 Aircross

Citroen annuncia l’arrivo della nuova versione ibrida plug-in del SUV più grande, il primo del marchio francese che fa parte del gruppo PSA. Previsto per il debutto nel 2020, la C5 Aircross Hybrid diventerà la variante meccanica più efficiente, nonostante abbia un treno di propulsione con una potenza massima di 225 CV. Dopo alcune indiscrezioni e le prime foto spia del modello apparse la scorsa estate, nelle scorse ore il marchio francese ha annunciato la presentazione di quello che sarà il primo modello ibrido plug-in nella gamma di prodotti della casa francese che avrà dunque il nome di C5 Aircross Hybrid.

Citroen ha annunciato la presentazione di quello che sarà il primo modello ibrido plug-in della sua gamma

L’annuncio è avvenuto attraverso un teaser pubblicato dalla società francese, con l’emblema che il veicolo porterà nella zona anteriore e sul portellone posteriore. Una lettera minuscola discreta e stilizzata “h” che è stata dipinta in un attraente tono metallico blu turchese e due punti della dieresi del nome del fondatore André Citroën, un distintivo che apparirà su tutti i modelli ibridi Citroen in futuro.

Tecnicamente, questa versione dovrebbe avere lo stesso sistema di propulsione montato sui nuovi ibridi plug- in della Peugeot 508 Hybrid o DS 7 Crossback e-TENSE , anche se non nella variante più potente della Peugeot 3008 GT HYBRID4 e Opel GrandlandX PHEV , ma che dovrebbe garantire un totale di 225 CV, il risultato della combinazione del motore a benzina Puretech 180 CV e un motore elettrico di 109 CV ulteriormente. Il set equipaggiato nel SUV è associato al cambio automatico a 8 velocità e ad una batteria agli ioni di litio con una capacità di 11,8 kWh, che dovrebbe fornire al veicolo un’autonomia in modalità elettrica massima di 50 chilometri.

