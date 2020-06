Class Action contro Tesla in USA per problemi alla vernice delle auto

Tesla si trova di fronte a una nuova causa legale per problemi di vernice sui veicoli Model 3 quando fa freddo con i proprietari che chiedono un risarcimento finanziario. In luoghi con inverni rigidi in cui si usano sale e sabbia sulla strada, alcuni proprietari di Model 3 hanno riportato un degrado della vernice sorprendentemente veloce nella parte inferiore delle loro auto, come nella foto sopra. Come con altre auto, i proprietari di Tesla Model 3 si sono rivolti a prodotti aftermarket come la pellicola di protezione della vernice Xpel e persino i paraspruzzi.

Tesla ha in qualche modo riconosciuto il problema da quando ha offerto il ” Kit di protezione per tutte le stagioni “ gratuitamente ai proprietari nei climi più freddi: “In alcune regioni in cui viene utilizzato sale pesante, sabbia o ghiaia per migliorare le condizioni stradali invernali, stiamo fornendo il kit di protezione per qualsiasi condizione atmosferica per aiutare a proteggere la vernice dai granelli di pietra, senza alcun costo. Sono incluse le istruzioni per l’autoinstallazione. ” Il problema si è verificato soprattutto in Québec, in Canada, dove ci sono molti proprietari di Model 3 grazie agli incentivi EV locali e all’elettricità a basso costo.

Un proprietario locale di Model 3, Jean-François Bellerose, ha deciso di avviare una causa legale contro Tesla perché si sono rifiutati di riparare i suoi problemi con la vernice. La causa afferma che Bellerose ha notato un deterioramento accelerato della vernice sul suo Model 3 di meno di un anno lo scorso febbraio dopo aver attraversato il suo primo inverno. Ha contattato Tesla in merito al problema, ma la casa automobilistica ha rifiutato di risolvere il problema in garanzia.

Il proprietario di Model 3 è andato in una carrozzeria e gli è stato chiesto $ 4.700 per riparare la vernice e la corrosione sul fondo della sua auto. Dopo diversi tentativi di far risolvere il problema a Tesla, ha deciso di presentare un reclamo contro la casa automobilistica. Ora sta cercando altri proprietari di Model 3 con lo stesso problema per farli partecipare alla causa.

Nell’azione di classe, si chiede a Tesla di pagare la differenza tra il prezzo dell’auto e il valore ridotto a causa dei problemi di vernice, che in sostanza si sommerebbero al costo per risolvere il problema e un extra di $ 500 per ogni proprietario colpito.

