Codice E02: esenzione ticket per disoccupati, come fare domanda

Il codice E02 viene rilasciato per l’esenzione del ticket sanitario ai disoccupati che hanno perso il lavoro. Coloro che non hanno mai lavorato non hanno diritto al codice di esenzione ticket E02. Per l’esenzione non è sufficiente essere disoccupati c’è anche una soglia di reddito da rispettare. Analizziamo come fare domanda e chi può beneficiarne

Come fare domanda dell’esenzione ticket E02

1) Salve, scusa il disturbo io mi chiamo C., un informazioni ma come faccio fare la domandina per esenzione del ticket sanitario?

2) Salve, vorrei un’informazione in merito ai ticket, mio marito lavora e guadagna 800.00 mensili, con un reddito annuale di euro € 9.600.00,io e i miei due figli siamo disoccupati da parecchi anni ci hanno tolto esenzione E02 e ci hanno dato E12. E il mio Isee e di 2.457.77 che devo fare grz

Esenzione ticket

Per poter chiedere l’esenzione ticket sanitario per disoccupati, occorre recarsi presso l’Asl di appartenenza e presentare un’autocertificazione attestante i seguenti requisiti:

bisogna trovarsi in uno stato di disoccupazione (aver perso il lavoro, per chi non ha mai lavorato, non ha diritto al beneficio);

possono fare domanda coloro che appartengono ad n nucleo familiare con reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, aumentato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Riepilogando, se non si ha mai lavorato, non si può accedere al beneficio, lo stesso vale per chi lavora e ha un reddito basso che rientra nei limiti. Per fare domanda devono esserci entrambi i presupposti: disoccupato e limite di reddito.

Se cambiano le condizioni, bisogna fare tempestiva comunicazione all’Asl di appartenenza per evitare sanzioni.

Per l’autocertificazione è possibile usare il seguente modulo che dev’essere personalizzato in base alle esigenze: Modulo autocertificazione (pdf)

Esenzione ticket sanitario per reddito: E02 – E14 – E15 chiarimenti e Faq aggiornate

