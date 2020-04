Colazione al bar: tra poco potrebbe arrivare con l’apecar

Quante persone avevano l’abitudine di fare la colazione al bar la mattina, la loro nostalgia forse sta per finire, tra poco la colazione vi potrà arrivare con l’apecar, stanno già accadendo in qualche zona d’Italia, vediamo dove e dove si potrà fare.

Nostalgia della colazione al bar? Tra poco potrà arrivare fino a casa

Questa iniziativa di fare arrivare la colazione a casa per tutti quelli che ne hanno nostalgia, può essere una bella cosa durante questa quarantena, anche per aiutare la ripresa di quelle attività, come in questo caso i bar. Fino ad oggi l’iniziativa è presente a Torino e presto potrebbe essere presente anche a Milano e Roma.

Sicuramente quello che manca oggi di più a tutti gli italiani sono l’espresso del bar, il cornetto della mattina preso sempre al bar insieme al caffè o al cappuccino, importanti per quando ci si sveglia la mattina e si deve iniziare una giornata lavorativa, indistintamente se dobbiamo arrivare a lavoro o se dobbiamo lavorare da casa.

Questa iniziativa è stata provata a Torino e il risultato è stato sorprendente per il successo che ha avuto. Sembra aver reso la quarantena dei torinesi meno difficile, è da venerdì scorso che questa apecar va avanti e indietro per le strade della città ben attrezzata a bar completo, la sua caratteristica è quella di portare la colazione a domicilio.

L’idea è venuta a caffè Vergnano, l’Apecar è attrezzata con una macchina per il caffè professionale e da baristi esperti. Il compito dell’apecar è quella di fermarsi sotto casa, prepararvi la colazione e consegnarla al piano. Oltre a caffè, cappuccino e brioche, c’è la disponibilità anche del bicerin sia con il latte, con caffè e con cioccolato.

Il servizio sta avendo molto successo e può essere un’idea per chi vuole fare un regalo o solo una sorpresa a genitori, fidanzata o anche a solo un amico, un gesto affettuoso rimanendo a distanza.

Ogni giorno viene coperta una zona diversa della città, il calendario è sui social e per prenotare basta chiamare o inviare un whatsapp, l’importante è che sia prima della mezzanotte del giorno prima. Per ora si è fermi a Torino ma ci si sta attivando anche per Milano e Roma.

