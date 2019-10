Colazione, pasto cruciale e importante: attenzione a non farlo in modo sbagliato

La colazione è il pasto cruciale ed importante per iniziare la nostra giornata, senza una colazione, o comunque farla in modo sbagliato e non in modo corretto, si possono avere problemi, come fare molta fatica a svegliarsi e di conseguenza poi con il proseguimento della giornata, avere delle difficoltà a concentrarsi.

Vediamo quali consigli ci possono essere utili per fare una corretta colazione

Un errore molto comune e che fanno in molti, è quello di prendere il caffè in assoluto perché ci dia più energia, sbagliato, il caffè va sempre accompagnato da un po’ di nutrimento solido.

Un altro errore che si fa comunemente è quello di non fare colazione la mattina, poi ci si arriva a pranzo con molta fame e sedendosi a tavola, si è portati ad esagerare, meglio fare una colazione la mattina e uno spuntino a metà mattinata.

Legato poi ad un’abbondante pranzo, veniamo colpiti dalla classica botta di sonno, legata all’alto carico glicemico, quindi da limitare alimenti molto zuccherati e sostituirli con la frutta e cibi proteici.

Assolutamente sconsigliato il mangiare al volo, di fretta e addirittura a volte causa i molti impegni o il lavoro, si finisce a mangiare in piedi e addirittura camminando. Prendersi una pausa quando è l’ora di pranzo, lo consigliamo a tutti, serve a rilassarsi e di conseguenza a digerire meglio.

La stessa cosa vale anche per quanto riguardo la cena, è meglio non arrivare la sera a casa con una fame eccessiva, anche qui fare uno spuntino a metà pomeriggio può essere utile a non arrivare affamato la sera.

Mangiare molto e male la sera, contribuisce poi a dormire male la notte e di conseguenza vi porta a svegliarvi la mattina un po’ disturbati tanto da non aver voglia di fare la colazione la mattina, che collegata alla fretta di andare a lavoro nella nostra vita frenetica, ci fa scappare e dimenticarci di fare colazione pensando di risolvere tutto con un caffè.

Come vediamo siamo arrivati dove avevamo iniziato, a prendere il caffè assoluto pensando di aver risolto il problema colazione.

Fai colazione con latte e cereali? Attenzione, si rischiano picchi glicemici

