Colesterolo alto: ecco 3 cibi che lo tengono sotto controllo

Il problema di avere il colesterolo alto è uno stato di salute pericoloso e che troppe volte viene sottovalutato, ci sono però molti alimenti che aiutano il soggetto a tenerlo sotto controllo che riescono a tenere bassi i grassi nel sangue.

Vediamo quali sono i cibi che riescono a tenere a bada il colesterolo

Basterebbe davvero poco a tenere il colesterolo a bada, basterebbe consumare dei determinati cibi con costanza e non correremo troppi rischi per la nostra salute, e sono:

semi di lino, noci e mandorle come frutta secca ricca di acidi grassi essenziali omega 3

crusca d’avena, salmone, pesce azzurro come sgomberi, acciughe, aringhe, sardine e altro

cereali integrali, avocado e legumi

Degli studi fatti in Inghilterra si consiglia di consumare in particolare questi tre tipi di alimenti, sempre con moderazione ma per come si fa per ogni cibo.

L’avocado che è una fonte molto ricca di fibre e grassi monoinsaturi, fanno in modo da far aumentare il colesterolo buono e fanno scendere il colesterolo cattivo.

L’aglio contenente molti composti vegetali, tra questi l’allicina, avendo un buon impatto sul colesterolo, va a ridurre sia il colesterolo cattivo che quello totale.

Il cioccolato fondente può far abbassare il colesterolo cattivo. Uno studio sempre inglese ha posto alcuni soggetti a bere due volte al giorno una bevanda al cacao per un mese, c’è stata una diminuzione del colesterolo cattivo, anche la pressione sanguigna ha subito un abbassamento.

Anche le proteine della soia hanno dimostrato di avere degli ottimi risultati nell’abbassare il colesterolo sia cattivo che il colesterolo totale e diminuire i rischi possibili per il cuore. Questi ultimi esperimenti e studi sono stati sperimentati all’università di Toronto e sono stati riportati sul Journal of the American Heart Association.

