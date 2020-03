Colesterolo alto? Ecco i 7 formaggi che possiamo mangiare

Tenere il colesterolo basso non è un’impresa così difficile e complicata, bisogna fare attenzione con l’alimentazione e tenerla piuttosto light, in quanto il colesterolo si trova nei formaggi, nelle carni e in tanti altri alimenti. Sui formaggi bisogna fare delle distinzioni, ci sono alcuni molto pericolosi e anche buoni ma ricchi di colesterolo, e sono quelli spalmabili, il parmigiano reggiano e il pecorino.

I 7 formaggi che possiamo mangiare e che contengono poco colesterolo

I formaggi solitamente per chi soffre di colesterolo sono da evitare, ma ce ne sono alcuni che contengono pochissimo colesterolo e che in maniera moderata si possono mangiare, vediamo quali:

Il parmigiano: contiene colesterolo, ma una spruzzatina su un piatto di pasta una volta al giorno la si può mettere I fiocchi di latte: sono molto magri, si possono consumare fino a tre volte a settimana, il consiglio è quello di usare le porzioni da 100 grammi Il gorgonzola: è molto meno grasso di quello che si dice in giro, è ricco di acqua, non andare oltre ad una volta alla settimana nel consumo La mozzarella: anche sulla mozzarella si dicono tante cose che non sono vere, basta non esagerare, le porzioni devono essere non oltre i 100 grammi e non mangiarla più di due volte a settimana La ricotta: se mangiate quella fresca è povera di colesterolo, fa molto bene in quanto è ricca di minerali, proteine e calcio La feta: è un formaggio tipico greco e povero di colesterolo, contiene molto sale ed è sconsigliato per chi soffre di ipertensione La crescenza: povera di colesterolo, ottima da mangiare da sola, si può condire un piatto di pasta, si può mettere su una fetta di pane o condire un’insalata

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube