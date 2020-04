Bonus fino a 600 euro per colf e badanti, questa misura è allo studio e dovrebbe essere inserita nel prossimo decreto legge a fine aprile. Il ministero del Lavoro con il suo gruppo di esperti stanno studiando la possibilità di inserire nel prossimo decreto una sorta di cassa integrazione in deroga semplificata per i lavoratori che svolgono mansioni domestiche e di compagnia (colf e badanti), che hanno dovuto sospendere il rapporto di lavoro per colpa dell’emergenza da Covid-19.

Bonus di 600 euro per colf e badanti

Una specie di cassa integrazione in deroga ma semplificata per le famiglie. Il bonus parte da 600 euro ed è riconosciuto al lavoratore in base al rapporto di lavoro e all’orario contrattuale fissato con uno o più datori di lavoro e rapportato alle ore di effettivo lavoro a partire dal mese di aprile 2020.

Sono state approntate delle stime che evidenziano in gran parte per i contratti full time la somma si aggirerebbe intorno ai 400 euro, mentre per i contratti part-time la somma si aggirerebbe intorno ai 200 euro.

Accesso anche al Reddito di emergenza

Va ricordato che anche questa categoria di lavoratori potranno accedere al reddito di emergenza, secondo le stime la platea a cui sarà destinato potenzialmente si aggira intorno ai tre milioni di persone. In questa misura potrebbero rientrare anche oltre 1,2 milioni di lavoratori domestici (colf e badanti) senza contratto.

Sul reddito di emergenza la ministra Catalfo in un’intervista ha ribadito che: “il lavoro in nero non dovrebbe esistere, purtroppo il lavoro sommerso è una piaga che c’è. È chiaro che a tutte quelle persone che per vari motivi si trovano in una situazione di emergenza dobbiamo pensare. Dunque, per tutte le persone senza reddito è previsto un reddito di emergenza”.

