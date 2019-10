Come accelerare la visita medica Inps per legge 104

Come accelerare la visita dalla Commissione medica per richiesta legge 104, che dovrà valutare lo stato di handicap secondo il comma 3 art. 1 o comma 3 articolo 3; è quanto ci chiede la nostra lettrice: Sapete cosa posso fare per accelerare una visita per una persona malata di linfoma e che fa chemio da parte dell’INPS per la 104

Visita medica per legge 104

Dopo aver elaborato il certificato medico telematico e inviata domanda all’Inps per il riconoscimento della legge 104, passa del tempo che non è sempre breve, per essere chiamati a visita dalla commissione medico legale che dovrà stabile l’handicap, molto dipende dagli enti e dal personale a disposizione.

In base al riconoscimento dell’handicap si hanno diritto a varie agevolazioni. L’handicap grave secondo l’art. 3 comma 3 da diritto:

a 3 giorni di permessi di lavoro retribuiti per assistere il familiare:

il congedo biennale di due anni retribuito in base alla legge 151;

le agevolazioni fiscali disabili (bollo auto, detrazione del 19% sull’acquisto di un nuovo veicolo; ecc.), insomma molto dipende dalle difficoltà patologiche del paziente.

Come abbiamo detto, il più delle volte i tempi per essere chiamati a visita, per accelerare la visita. Il patronato a cui vi siete rivolti per inviare la domanda, può inviare un sollecito all’INPS specificando le motivazioni.

