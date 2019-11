Avete deciso che è il momento di “allargare” la famiglia prendendo un cucciolo di cane o di gatto. Prima, però, bisogna prepararsi per l’arrivo del nuovo componente organizzando gli spazi della casa per poter convivere tutti insieme felicemente. Vediamo come fare.

Accogliere un cane o gatto in casa

Che siano adottati o presi in un allevamento, l’arrivo di un cane o di un gatto in casa è sempre una grande emozione.

Ma come in tutte le cose, bisogna essere ben organizzati e, soprattutto, preparare la casa per l’arrivo del nostro cucciolo e farlo sentire subito in famiglia.

È arrivato un cucciolo in casa. Organizziamoci!

Organizzare la casa per l’arrivo di un cucciolo deve essere un momento di aggregazione per tutta la famiglia, ma soprattutto devono essere ben definiti gli spazi per noi e per i nostri amici pelosi.

Una volta definiti gli spazi di libero accesso e quelli dove non può assolutamente entrare, bisogna fare queste 3 indispensabili cose:

prenotare un appuntamento con il veterinario, non solo per conoscere lo stato di salute del nostro amico peloso, ma anche per rispondere alle nostre domande e ai nostri dubbi;

decidere dove posizionare la ciotola del cibo, dell’acqua, la cuccia, la lettiera per il gatto, che devono essere facilmente raggiungibili;

ricordare di comprare il cibo adatto all’età del nostro amico.

Gli accessori che non devono mancare in casa

Gli accessori che usano cani e gatti sono simili, entrambi avranno bisogno al loro arrivo in casa di:

collare, guinzaglio e targhetta con il suo nome e il vostro numero di cellulare;

ciotola per il cibo e per l’acqua;

cuccia (ma anche più di una nel caso del cane);

spazzola e pettini per gatti e cani a pelo lungo; per quelli a pelo corto un panno in microfibra è sufficiente;

trasportino;

salviette per la pulizia;

giochi;

lettiera, sabbietta e tiragraffi per il gatto;

sacchetti igienici e paletta per i cani.

Infine, avete anche bisogno di tantissima pazienza e tanto amore per averne i cambio molto di più.

