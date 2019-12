Come addobbare l’albero di Natale? Tutte le tendenze del 2019

Ricordate gli alberi di Natale degli anni ’90, dove c’erano palline di ogni colore, ed era privo di armonia da un punto di vista estetico? Ecco, non ripetete il passato: in questo caso il vintage non fa al caso nostro! Negli ultimi anni anche fare l’albero di Natale è fare moda, è fare tendenza, o meglio: oggi esiste anche una moda da seguire per fare l’albero. Negli anni passati i colori must erano il rosso abbinato al dorato ed il blu abbinato all’argento, ma le cose da allora sono cambiate. Si possono usare molti più colori e l’effetto è molto lontano dai magici alberi di Natale degli anni ’90. Si, dai, erano un po’ bruttini però facevano famiglia e casa. Dopo questo breve ritorno al passato, vediamo di seguito quali sono le tendenze da seguire per avere un albero di Natale alla moda.

Quali sono gli addobbi giusti per l’albero di Natale del 2019?

Tendenza n°1: non si butta via nulla!

Parola d’ordine è sobrietà! Qui dedichiamo lo spazio agli addobbi in legno o riciclati, realizzati a mano con feltro o cartone.

Per quanto riguarda il colore, quelli più ricercati sono colori neutri e naturali.

Sull’albero non mancheranno decorazioni in lana oppure cibi come biscottini, stecche di cannella, frutta secca, ed anche i fiori!

Tutto ciò che può richiamare l’ambiente durante l’inverno e l’autunno è più che gradito. Vi suggeriamo decorazioni naturali come pigne, foglie di eucalipto e funghi.

Insomma, anche a Natale vince il Green Power.

Tendenza n°2: il fascino freddo del Nord

Questo albero prevede uno stile minimal, con decorazioni in metallo e in forme moderne.

Fate sempre riferimento al color bianco e qualsiasi decorazione che possa ricordare il ghiaccio, ma vanno bene anche i colori blu e grigio.

Anche per le illuminazioni sull’albero sono decisamente ok le luci di colori freddi, e non fatevi mancare l’effetto neve sull’albero.

Tendenza n°3: l’eleganza non va mai di moda

Il must da avere per creare un albero chic e raffinato sono gli oggetti in vetro.

Va bene anche il cristallo o la iuta nei colori del bianco, rosa cipria e l’argento.

Piccolo consiglio: l’albero chic del 2019 è essenzialmente monocromatico, meglio ancora se richiama la neve e quindi con oggetti in forma consona di colore bianco.

Non sono esclusi degli addobbi col glitter, che renderanno il vostro albero elegante ma particolare. Non ci sono limiti di forma e di decorazione.

