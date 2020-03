Come allenarsi in casa gratuitamente per 6 settimane

Ecco un’altra iniziativa di solidarietà che ci aiuta non solo a tenerci in forma in questo periodo di emergenza da Coronavirus, ma ci aiuta in qualche modo a far passare un po’ di tempo chiusi in casa e pensando un po’ anche al benessere di noi stessi.

Allenarsi in casa gratuitamente per 6 settimane, si può: ecco come

Allenarsi per 6 settimane e farlo poi in modo tutto gratuito si può, vediamo come. Possiamo grazie all’app fitness di Chris Hemsworth, il Thor dei film Marvel, si chiama “Centr”. Di questa applicazione e del metodo avevamo già parlato un po’ di tempo fa e quindi è possibile che parecchi già la conoscano.

Adesso torniamo a parlarne perché il periodo che stiamo vivendo tutti in balia di questa emergenza, dovuta al Coronavirus, ha influenzato e toccato il cuore di Chris Hemswort, che ha deciso di regalare 6 settimane di abbonamento sull’app.

All’interno di questa app si possono trovare tanti buoni consigli, tra cui più di mille ricette, molti consigli per poter meditare e poter controllare lo stress e anche esercizi di mindfullness.

Grande aiuto a Chris Hemswort è stato dato dalla moglie, Elsa Pataky, modella e attrice, anche lei toccata molto da questo momento critico e resasi disponibile per questo progetto, insieme a 20 esperti, della materia per realizzare l’app.

Considerato che attualmente l’abbonamento annuale sarebbe costato 96 dollari, pari circa a 85 euro, ora per 6 settimane sarà gratis e si ha questa grande possibilità di utilizzarla gratuitamente.

Non solo vi potrà giovare fisicamente e psicologicamente, ma dopo la fine dell’emergenza sanitaria, potrebbe esservi piaciutaal punto di convincervi ad abbonarvi.

In particolare potrebbe essere una buona idea provarlo già per le persone che prima di questa emergenza svolgevano il loro lavoro a casa e non avevano tempo per andare in palestra; è una buona idea, considerando che per ora non costa niente.

