Come andare in pensione a 57 anni con 20 anni di contributi

Esiste una misura previdenziale che permette, a fronte di almeno 20 anni di contributi, l’accesso alla pensione a 56 anni di età per le donne e a 61 anni di età per gli uomini, con una finestra di attesa, dal raggiungimento dei requisiti di 12 mesi. Ma attenzione, la pensione di vecchiaia anticipata (è così che si chiama la misura in questione) non è accessibile a tutti ma soltanto ai lavoratori con invalidità pari o superiore all’80%.

Pensione di vecchiaia anticipata

E’ bene precisare fin da subito che la pensione di vecchiaia anticipata è accessibile soltanto dai lavoratori del settore privati. Sono preclusi, quindi, da questo tipo di pensionamento tutti i lavoratori del pubblico impiego.

La misura in questione richiede come abbiamo specificato anche sopra:

almeno 56 anni di età per le donne

almeno 61 anni di età per gli uomini

almeno 20 anni di contributi versati

invalidità certificata almeno all’80%

finestra di attesa per la decorrenza della pensione: 12 mesi

Un nostro lettore ci ha chiesto informazioni proprio su questa misura scrivendoci: Come andate in pensione a 57 anni e 20.di contributi cosa devo fare grazie.

Innanzitutto, quindi, per poter accedere alla misura a 61 anni, visto che è uomo, deve avere almeno un’invalidità certificata all’80% e deve essere un lavoratore del settore privato. Se non è in possesso dell’invalidità richiesta, purtroppo, non può accedere a questo tipo di pensionamento.

Se, invece, è in possesso dell’invalidità all’80% deve attendere il compimento dei 61 anni (se invece chi scrive è una donna può accedere alla pensione fin da subito), richiedere una certificazione dell’invalidità pensionabile alla commissione medica Asl (stesso iter che si utilizza quando si richiede il riconoscimento dell’invalidità civile) e attendere 12 mesi per la decorrenza della pensione con la misura in questione. Si tratta, in ogni caso, di una pensione di vecchiaia a tutti gli effetti con un notevole anticipo per tutelare i lavatori invalidi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube