Come avere i Giga gratis in tempo di coronavirus

In tempi di quarantena la scuola non molla: più di una settimana fa il MIUR ha pubblicato sul suo sito l’attivazione della modalità didattica a distanza per tutte le scuole chiuse per via del Coronavirus. Grazie a questo nuovo modo di fare lezione tutti i docenti potranno continuare a fare il loro lavoro, provare a non rallentare e bloccare il programma di studio, permettedo dall’altra parte di intrattenere i ragazzi in queste lunghissime giornate da trascorrere in casa. In più, pochi giorni fa è stato reso noto che alcuni operatori telefonici hanno messo a disposizione della scuola dei giga in più, ovviamente gratis, al fine di garantire le lezioni e risolvere il problema della connessione per alcuni: http://Scuola: operatori telefonici regalano giga a insegnanti e studenti .

Adesso, però, vogliamo aiutare un lettore che ci ha fatto presente un problema comune, forse, a tutti e speriamo di poterlo fare con questo articolo.

Giga gratis per la didattica a distanza, come si possono richiedere?

Il quesito del nostro lettore è il seguente:

“Come si puo usufruire di questo servizio tramite smartphone? Io ho due figli che fanno scuola on line ma la mia offerta è finita e domani devono essere online con la scuola e non so come fare se qualcuno mi aiuta grazie in anticipo”.

Dato che questo potrebbe essere il problema anche di altre persone, abbiamo fatto delle ricerche e siamo arrivati direttamente alla pagina della Solidarità Digitale di cui vi riportiamo il link:

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

Qui, non solo troverete le offerte dei giga gratis dei diversi operatori, ma anche tante altre fatte da altri loghi come ad esempio la Mondadori.

Per quanto riguarda le procedure, bisogna cercare il logo a cui si è interessati e trovare lo specchietto dove sono riportate tutte le informazioni che ci servono.

Ad esempio, se sono un cliente Tim mi ritroverò questo specchietto che riporta sia l’offerta che la procedura da seguire per poterne godere:

Andando, poi, sul finire della pagina, troverete altre informazioni che vi possono aiutare nel richiedere il servizio che volete. Infine, bisognerà aggiungere i dati generali richiesti. Per ulteriori chiarimenti vi consigliamo di rivolgervi direttamente al vostro operatore.

Leggi anche:

Scuola: operatori telefonici regalano giga a insegnanti e studenti

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube