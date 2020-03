Come avere l’autocertificazione sul cellulare

Per effettuare degli spostamenti in questi giorni di quarantena è necessario avere con sé l’autocertificazione con la quale si dichiara il motivo necessario per tale movimento. Eppure, sin dalla sua creazione, l’autocertificazione ha mandato un po’ in tilt gli italiani, i quali non sanno da dove scaricarla, se è necessario stamparla e se è possibile ricopiarla a mano qualora non si disponesse di una stampante a casa. Per fortuna c’è chi ha pensato di renderla più alla portata di tutti eliminando questi dubbi e difficoltà: stiamo parlando di Cristian Pibia, un programmatore giovane di 30 anni che vive a Cagliari. Vediamo come funziona e com’è possibile averla.

Autocertificazione sul cellulare, come averla e come funzione

In primis diciamo che non esistono limiti: è possibile avere l’autocertificazione digitale sul proprio cellulare sia se si tratti di un dispositivo Android che iOS.

Per averla bisogna scaricare un’applicazione che si trova nel sito web https://autocertificazionespostamenti.it/

Si tratta di una pagina davvero molto chiara, che non richiede di leggere tra le righe altre informazioni: si va dritto al sodo chiedendo se si ha un cellulare con dispositivo Android o iOS.

Attenzione: il pulsante blu Android/Samsung non indica che solo chi ha un cellulare di tale brand possa scaricare l’autocertificazione, semplicemente indica il brand di cellulare che è consono usare tale sistema.

Per Android

Se si possiede un cellulare Android bisogna aprire Chrome, cercare il sito riportato sopra, fare click su Android/Samsung e poi cliccare sui tre puntini in alto a destra.

Una volta fatto questo, bisognerà cliccare sulla voce Aggiungi a schermata Home, nella quale apparirà la sigla ACS, cliccare poi Aggiungi per ben due volte.

Una volta fatto questo ci si ritroverà la pagina in icona sul proprio cellulare.

Qualora, invece, risulti essere impossibile caricare la web-app sul cellulare è perché il layout della home risulta essere bloccato.

Vi riportiamo di seguito il link in cui viene detto come risolvere questa situazione:

https://autocertificazionespostamenti.it/faq/android

Per iOS

Passiamo adesso al sistema iOS. Per avere la web app sulla propria home bisogna fare un click sull’icona Condividi, situata a piè di pagina in basso.

Fare poi Aggiungi a Home, Nome app ACS personalizzabile ed infine Aggiungi a schermata Home.

Anche qui l’app sarà pronta sul launcher e potrà essere utilizzata. Anche qui vi riportiamo il link con tutte le informazioni: https://autocertificazionespostamenti.it/faq/ios

Come si compila l’autocertificazione dal cellulare?

Fatto tutto questo basta cliccare sulla icona della pagina web appena scaricata e scorrere fino a quando non si arriva alle due voci “Sono un privato cittadino” o “Sono un Pubblico Ufficiale”.

Se siamo dei cittadini privati, facciamo click sulla prima voce accettando le condizioni che il messaggio presenta, “Va bene, sono d’accordo”.

Ricordiamo che i nostri dati non verranno scambiati con terzi o diffusi.

Fatto questo, bisognerà scorrere più in basso e creare la nostra anagrafica: inseriamo i nostri dati, la residenza in cui abitiamo, il documento d’identità e la sede lavorativa, per poi terminare il tutto facendo click su Crea Anagrafica.

Una volta terminata tale operazione ci uscirà un’altra pagina in cui si dovrà cliccare sulla voce Crea certificato e completare tutte le richieste che vengono fatte.

Infine, terminata anche questa operazione bisognerà fare click su Crea certificazione.

