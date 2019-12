Come avere più follower su Instagram, alcuni consigli da seguire

Oggi se si chiede ad un bambino oppure ad una bambina cosa vuol fare da grande tra le risposte più date esce l’influencer. Non a caso, questo lavoro reso famoso da Chiara Ferragni, la prima influencer, è diventato anche un corso di studi all’Università. Se poi ci si mette su Instagram non è difficile imbattersi in qualche influencer, maschio o femmina che sia, sotto la maggiore età oppure con un’età piuttosto grande. Insomma, anche nel nostro piccolo su Instagram ci vogliamo sentire dei piccoli influencer e non sono poche le persone che riescono in questo traguardo. Ma come fanno? Questa è una domanda che si fanno tutti! Ci sono, però, dei trucchetti, dei consigli che possono aiutarci ad aumentare i nostri follower. Non vi promettiamo di diventare la Chiara Ferragni di domani, ma almeno è un buon inizio per farsi conoscere un po’ di più.

Avere più follower sul proprio profilo Instagram, quali sono le dritte da seguire?

Molti sono i benefici che si possono trarre dagli hashtag. Attenzione, però, non dovete esagerare!

Per avere più follower non bisogna caricare il post che avete pubblicato con più di 20 hashtag. La stessa piattaforma di Instagram predilige solo quelli consoni alla foto messa sul vostro profilo.

Un consiglio? Quando volete pubblicare una foto su Instagram vi consigliamo di cercare su Internet i tag più popolari.

Altra cosa da tenere a mente: su una piattaforma social come Instagram, posseduta da tanti utenti, si rischia di omologarsi con gli altri.

Sebbene questa sia la tendenza di molte persone, dovete essere unici e molto originali.

Dovete distinguervi dalla massa e non pubblicare 100 foto al mese o al giorno, che è peggio. Vi consigliamo di pubblicare anche una foto di rado, magari una ogni 15 giorni, ma unica, così da suscitare anche un certo interesse.

Like for like. Si questo è la giusta sintesi di quel che vogliamo dirvi: mettere molti like ai vostri contatti, oppure commentate le loro foto.

Una volta fatto questo, sarà naturale ricevere like e commenti alle proprie.

Infine, avete mai pensato a come tante riescano a gestire i loro profili Instagram con tutti gli impegni che hanno? Sicuramente, dalla loro parte avranno un esperto che gestisce il loro profilo.

Potreste anche chiedere aiuto a questi esperti, ma attenzione: si fanno pagare!

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube