Come avere unghie sempre perfette senza aver bisogno dell’onicotecnica

30Le mani spesso e volentieri sono il nostro biglietto da visita. Avere delle mani curate non significa andare ogni giorno dall’onicotecnica, oppure averle per forza lunghe e sempre con lo smalto. Infatti, la cosa migliore per le mani è avere delle unghie semplici. Vediamo qualche consiglio da seguire per avere delle unghie sensazionali senza aver bisogno di aiuti esterni.

Come avere unghie perfette senza bisogno di aiuti esterni

Un primo problema è lo smalto sbeccato.

Qualora capitasse solo su di un unghia, è bene toglierlo e ristenderlo su tutte. Se poi siamo fuori casa, è bene portare quei barattolini con dentro il solvente e mettere dentro il dito con lo smalto rovinato.

Altra cosa che può aiutare ad avere delle mani perfette è la lunghezza uguale di tutte le unghie.

Quindi fate attenzione: se una si sbecca o si rovina bisogna limarle tutte; di conseguenza vi consigliamo di portare sempre con voi una lima.

Per quanto riguarda il colore, sia le unghie dei piedi che delle mani possono avere colori differenti senza essere per forza abbinati.

Poi, un grande no ad unghie troppe lunghe e quadrate. Certo, nemmeno cortissimi vanno bene, ma è meglio una lunghezza media.

Per la forma, poi, ve ne consigliamo una che faccia sembrare la mano ancora più affusolata. Consigliamo soprattutto quella ovale e a mandorla.

Nonostante il colore elegante per eccellenza sia il rosso, nella realtà dei fatti è il nude il vero colore per le nostre unghie, così da essere sempre impeccabili. In estate vanno bene le tonalità pastello.

Non pensate minimamente a mettervi delle unghie finte: sono di pessimo gusto, poco eleganti. Meglio averle corte, invece.

Infine, mai togliere le pellicine attorno alle nostre unghie. Se questo accade, si avrà come risultato una mano grottesca.

