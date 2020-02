Come calmare la tosse in modo naturale: ecco i consigli della nonna

Calmare la tosse in modo naturale con erbe officinali, è possibile bisogna solo seguire i consigli e i rimedi tramandati nel tempo dai nostri nonni, rimedi semplici, piacevoli ed efficaci. Le erbe officinali per calmare la tosse sono utilizzate nella preparazione di tisane. Per calmare la tosse si possono impiegare varie erbe tutte con caratteristiche diverse. È possibile comprare le erbe officinali in erboristeria o trovare in commercio degli infusi già pronti. Le erbe officinali indicate per calmare la tosse in base alle loro proprietà curative sono la coreggiola, piantaggine e il farfaro, nel caso di tosse molto forte, una soluzione ideale è preparare una tisana mista.

Vediamo quali sono le tisane che permettono di calmare la tosse in modo naturale

L’erba coreggiola è molto efficace, si prepara lasciando in infusione per mezzo minuto in acqua bollente, un cucchiaio colmo di coreggiola per ogni tazza, filtrare e bere a piccoli sorsi. È possibile bere due tazze durante la giornata.

La tisana con erba piantaggine si prepara lasciando in infusione per mezzo minuto in acqua bollente un cucchiaino colto di piantaggine minore o maggiore per ogni tazza. La tisana va bevuta calda a piccoli sorsi, si possono bere alcune tazze al giorno.

Per tosse forte è particolarmente indicato il farfaro, per le sue proprietà antinfiammatorie ed espettoranti. Lasciare in infusione per mezzo minuto in acqua bollente un cucchiaino colmo, bere la tisana molto calda, non utilizzate zucchero per dolcificarla ma miele.

Un’ottima soluzione e anche molto piacevole, è quella di realizzare una tisana mista con le seguenti erbe: fiori e foglie di farfaro, fiori di verbasco, polmonaria e foglie di piantaggine minore. Lasciare in infusione per mezzo minuto in acqua bollente due cucchiaini ricolmi di questa miscela di erbe per ogni tazza. Bere a piccoli sorsi, si possono bere tre tazze al giorno, vanno bevute calde e dolcificate con il miele.

