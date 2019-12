Come cambiare gestore telefonico, ecco le offerte più convenienti del mese

Quali sono le offerte telefoniche più convenienti di questo mese di dicembre? Abbiamo pensato di riportare di seguito quelle che sono le offerte telefoniche migliori di questo periodo, alle quali si può accedere soltanto se si decide di abbandonare l’operatore vecchio con uno nuovo. Sicuramente un input in più per fare questo passaggio da un operatore ad un altro in questo periodo di feste natalizie è dovuto dal fatto che proprio in tale periodo dell’anno i diversi gestori, classici e non, presentano al pubblico delle offerte scontate. Ecco di seguito le diverse offerte a cui fare un pensierino in questo periodo.

Quali sono le offerte più convenienti del mese di dicembre?

ho. a 12,99

Con ho.mobile avremo la possibilità di sfruttare non solo i minuti ma anche gli sms illimitati, alla quale si aggiungono i 50 GB di internet disponibili in 4G.

Come già anticipato, il costo mensile gira attorno ai 12,99 euro alla quale si andranno ad aggiungere 3,99 euro per l’attivazione e 13 euro per Sim e rinnovo.

Oltre a questi costi, non ne sono previsti altri. Per avere ulteriori informazioni è bene recarsi negli store di ho.mobile.

Kena a 13,99

Anche qui abbiamo la stessa formula di ho.mobile, con l’unica differenza che riguarda il traffico dati.

Infatti, Kena ci permette di avere 79 GB disponibili in 4G.

Il costo mensile è di 13 euro e 99 centesimo, ed è rivolta anche a chi vuole mantenere il suo numero.

Non sono previste altre spese per l’acquista della sim o per l’attivazione.

All Digital di Wind

La Wind ci permette di avere di illimitato solo i minuti, e va a rimpiazzare la funzione dei messaggi con 40 GB di internet presenti sotto forma di 4G e 4.5 G.

L’offerta prevede un costo mensile di 14,99 euro al mese. Se il passaggio è fatto online l’attivazione non ha costo, qualora, invece, venisse fatto in uno store, avrebbe il costo di 4,99 euro.

Tim Advance 4.5G

Anche Tim ha pensato bene di accaparrarsi nuovi clienti con tale offerta che permette di avere messaggi e chiamate illimitate oltre che a 40GB di internet presentati in 4.5 G.

Il costo è di 19,99 euro al mese, alla quale si va ad aggiungere la somma di 15 euro per l’attivazione.

Infinito di Vodafone

Terminiamo con l’operatore rosso che non presenta novità rispetto alle offerte telefoniche prima riportate.

Ci offre chiamate illimitate e messaggi altrettanto limitati, ma anche giga illimitati al costo di 26,99 euro al mese.

Per chi decide di abbandonare il vecchio operatore per la Vodafone dovrà sostenere una spesa di 5 euro.

Per altre informazioni è bene recarsi in uno store della zona più vicina a se.

