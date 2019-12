Come cancellare i messaggi vecchi nei gruppi di WhatsApp

Non vi vogliamo parlare di un tutorial su come eliminare i messaggi vecchi dai gruppi di WhatsApp, ma di una funzione che a breve potrebbe essere realtà e che potrebbe, quindi, risparmiarci tutto il lavoro a cui saremmo destinati. In particolare, questa funzione che vedrà luce in futuro, è una funzione o meglio opzione del tutto programmabile: infatti, saremmo noi a decidere quando eliminare dei messaggi dai gruppi che abbiamo sulla piattaforma verde di WhatsApp. Si tratterebbe di un modo semplice e anche piuttosto veloce che permetterebbe di fare il tutto senza troppe incomprensioni. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Cancellare i messaggi vecchi sui gruppi di WhatsApp, cos’è questa funzione?

La funzione di cui vi stiamo parlando è ancora in fase di analisi ed è, almeno per adesso, per i soli cellulari che hanno come sistema iOs.

Sappiamo che tutti coloro che saranno gli amministratori dei gruppi WhatsApp avranno questa possibilità di cancellare i messaggi vecchi.

Ovviamente non si è obbligati ad averla, ma è possibile decidere se avere l’opzione o meno attivandola e disattivandola.

Qualora si decidesse di attivare l’opzione che è ancora in fase di analisi, sulla schermata del nostro cellulare compariranno delle opzioni.

In queste opzione noi abbiamo la possibilità di scegliere quando eliminare i messaggi o le stesse chat.

Le tempistiche sono: un’ora oppure la possibilità di scegliere un giorno, ma anche una settimana, un mese e addirittura un anno.

La nuova funzione di WhatsApp non ha una funzione egoista, ma andando a cancellare i tanti messaggi di un gruppo si potrà scorrere facilmente ed impedire che la chat si blocchi.

Comunque sia, l’opzione potrebbe essere anche rivolta alle chat singoli e permettere la stessa funzionalità anche in esse.

E’ anche possibile che essa rimanga eternamente allo stadio di prova e che non venga mai rilasciata sul mercato anche per una questione di privacy.

Ma non finisce qui perché altre due novità di WhatsApp che potrebbero arrivare in questo nuovo 2020 ci sarebbero la modalità scura ed i messaggi che si autodistruggono.

Bene, detto questo, bisogna solo aspettare il 1° gennaio del 2020.

