Come chattare su Instagram usando il pc

WhatsApp era nato per permettere a più utenti di messaggiarsi direttamente dal proprio cellulare senza spendere un euro, mentre Facebook ha fatto l’esatto opposto: nasce come realta virtuale pensata per i pc, ma poi si è ridimensionata diventando un’app così da permettere di sentire amici e non anche quando si è lontani da casa. Instagram sembra aggiungersi a questo modo di comunicare, molto vecchio per certi aspetti: sarà possibile, e già lo è da alcuni giorni, chattare sul proprio pc attraverso il social di Instagram. Insomma, lo si può pensare come WhatsApp Web. Purtroppo, solo pochi utenti possono farlo, di cui non conosciamo i dati, ma lo stesso Instagram ci rassicura che a breve, giusto il tempo di perfezionare il progetto, lo potranno fare tutti.

A breve sarà possibile chattare su Instagram usando il proprio pc

Come Messenger la nuova chat pc di Instagram permetterà che arrivino i messaggi anche senza il bisogno di connessione da parte di chi li riceve.

Un rischio però c’è ed è quello di identità: come sappiamo Instagram nasce come social network di foto. Le persone non hanno una bacheca come Faceook dove possono scrivere ciò che vogliono, ma sono vincolati dalla pubblicazione di una foto o video che ne permetta la descrizione.

Con l’arrivo della chat formato pc di Instagram si rischia che l’applicazioni diventi una nuova app di messaggistica simile a WhatsApp, o che addirittura superi quest’ultimo.

Questo ci fa capire come piano piano il creatore di Facebook, che è arrivato a possedere anche WhatsApp ed Instagram, stia facendo di tutto per rendere queste suoi ultimi figli adottati uguali alla sua prima vera creazione.

Per quanto riguarda la chat di Instragram versione pc, non sappiamo se ci siano delle novità che la differenzino dalla chat formato pc.

Certo, si avrà più comodità nello scrivere, ma non cambieranno le modalità di condivisione di foto e video, o di creare gruppi.

