Come chiedere il trasferimento del posto di lavoro con Legge 104

Molte le domande che ci pervengono in redazione sul trasferimento del posto di lavoro con la tutela della legge 104. Abbiamo trattato l’argomento in quest’articolo includendo anche un esempio di domanda da presentare al datore di lavoro (pubblico o privato): Legge 104 e trasferimento del posto di lavoro vicino al familiare disabile. Esaminiamo il caso di una lettrice che chiede l’avvicinamento alla sua abitazione per lei stessa e le agevolazioni dell’art. 21 solo a carico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Trasferimento posto di lavoro con legge 104

Buongiorno, ho avuto già il piacere di comunicare con lei per un problema che mi era sorto su dei permessi per la legge 104 ,approfittando della sua gentilezza e disponibilità , le chiedo ancora la sua consulenza se possibile, nei giorni tra il 12 e il 13, a me ad altre colleghe ci sono state mandate delle lettere di trasferimento lontano della nostra residenza, non perché ce ne fosse bisogno perché ogni centro aveva giusto il suo organico. Facendo così ci hanno divise in modo da renderci tutto più difficile, forse anche perché tra breve dovrebbe subentrare una nuova società e non so a questo punto, che accordi abbiano preso forse cercano di farci licenziare ma questa è solo una mia supposizione. Io lavoro qui dal 2004 il mio nuovo luogo di lavoro si trova a M….. quasi 20 km da dove abito, un dispendio di benzina e tempo. Ho scritto loro una mail chiedendo cortesemente di riallocarmi.

Nel mio posto di lavoro, ma non mi è stato concesso, ora ho letto che avendo la legge 104 potrei oppormi a questa cosa per legge, però non so cosa scrivere e come rapportarmi a loro, allora volevo chiederle, lei potrebbe cortesemente aiutarmi? Aspettando un suo gentile riscontro le porgo i miei più cordiali saluti.

Lavoro e tutela con legge 104

Gent.ma, la 104 è una tutela fondamentale per il lavoratore, ma sono da considerare, come sopra descritto , anche gli aspetti organizzativi e produttivi dell’azienda. In base a quello che mi ha scritto l’azienda per cui lavora, sta ristrutturando interamente la sua organizzazione e quindi riposizionando tutti i dipendenti in base alle esigenze produttive. Quindi, il trasferimento e la varia collocazione di più dipendenti può essere considerata in questo caso una esigenza importante.

In riferimento alla legge 104, per poter fare in modo che il dipendente su richiesta possa essere trasferito al posto di lavoro più vicino al domicilio, è indispensabile che la sede richiesta abbia “un posto vacante” della stessa tipologia di lavoro svolto. Quindi, è consigliabile prima di effettuare domanda di verificare il posto vacante.

Art. 21 della legge 104/92

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la legge 104 ha specificato una serie di agevolazioni in base all’art. 21, il quale prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:

scelta prioritaria tra le sedi disponibili;

precedenza in sede di trasferimento a domanda;

l’art. 33 – comma 6 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (permessi di due ore al giorno o di tre giorni al mese), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.

Le agevolazioni dell’articolo 21 operano solo ed esclusivamente nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

Come fare la domanda

In riferimento a come fare la richiesta in base alla legge 104, deve inviare una pec all’ufficio del personale specificando l’esigenza del trasferimento alla sede più vicina alla sua residenza in base alla sua patologia, le ho preparato un modulo da scaricare e compilare.

Trova il modulo qui: Legge 104: modulo da scaricare per domanda trasferimento posto di lavoro

